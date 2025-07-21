【美國思想領袖】宗教自由律師：中共跨境迫害法輪功不會得逞 【新唐人北京時間2025年07月21日訊】中共對宗教自由的侵犯，從中國大陸延伸到海外，近年來愈演愈烈。在以信仰自由為本的美國，中共的伎倆能得逞嗎？《美國思想領袖》節目主持人楊傑凱，近日採訪了宗教自由律師事務所合夥人利亞·帕特森和賈斯汀·巴特菲爾德，來聽聽他們的見解。 《美國思想領袖》節目主持人楊傑凱：「賈斯汀·巴特菲爾德、利亞·帕特森，歡迎你們。」 宗教自由律所合夥人利亞·帕特森：「我很高興。」 宗教自由律所合夥人賈斯汀·巴特菲爾德：「感謝邀請。」 楊傑凱：「中共把長臂迫害延伸到美國，另一種方式就是尋找一些所謂的『同路人』。這些人本身也不認同宗教，或者認為自己更清楚人應如何思考，就想要幫助他人以所謂『正確的方式』思考。」 賈斯汀·巴特菲爾德：「我們談到，中共現在變得更狡猾了。它意識到，不能再只是赤裸裸地霸凌別人，而是要想辦法『吞併』他們。比如，有些人是世俗主義者、反宗教人士，或者討厭某個中共也討厭的團體，中共就會砸錢給這些人，讓他們拍些YouTube視頻，或者發些攻擊該團體的貼文，藉此擴大中共在美國的影響。」 楊傑凱：「中共有個機構叫『統戰部』，對吧？這是它在海外進行影響行動的關鍵手段之一。中共花了數百億美元，來操作一整套龐大的宣傳機器。」 賈斯汀·巴特菲爾德：「幾年前，我曾處理過一個案件。那是在中共官員訪問休斯頓的時候，他們將經過某條路線。一些法輪功學員計劃在沿途舉行抗議活動，這些學員在某酒店訂了房間，但中共方面打電話給酒店，要求將這些學員全部趕走。飯店最後照辦了，拒絕法輪功學員入住，理由就是他們的信仰。這讓人震驚，也應該讓所有人感到震驚。因為美國人認為，所有信仰都應該受到法律的保護，而美國的法律也確實保護所有信仰。但中共並不習慣這一點，它只接受它認可的宗教，對它不認可的宗教，想怎麼對待就怎麼對待。他們來到美國，就以為這些宗教只是少數群體，欺壓他們美國人也應該不會介意，甚至還能遂其所願。不過，我們向飯店指出：這樣做可能已經違反了聯邦法律，因為你們是基於宗教原因把人趕走的，飯店就立刻撤回了決定。美國人明白，所有信仰都應平等地受到保護。 「遺憾的是，中共現在知道，在美國不能直接利用它的法律來鎮壓法輪功，於是開始抹黑法輪功，迂迴進攻，繞過宗教自由對法輪功的保護。」 楊傑凱：「那中共這種迂迴進攻，具體是怎樣的？大致有哪些手法？」 利亞·帕特森：「手法有很多。在我們目前處理的這類案件中，我們觀察到，中共試圖限制『宗教』的定義，也限制『宗教活動』的定義。一旦把『宗教活動』定義得非常狹窄，就更容易對其加以限制，是這樣吧？這就是我們目前看到的手法之一。例如，中共試圖把法輪功貶損為所謂『政治運動』，就是一個實例，但是，法輪功實際上根本不是政治運動。這就好像是說，羅馬天主教不是宗教，因為教宗若望保祿二世在推翻波蘭共產政權中發揮了重要作用。可是天主教當然是宗教，只是其信仰原則與共產主義相反。」 賈斯汀·巴特菲爾德：「幸虧我們生活在一個法治國家。當中共威脅恐嚇法輪功，或任何它們鎖定的對象時，如果這些人能夠挺身而出、依法提告，並且勝訴，那麼就能證實：其實中共的指控根本站不住腳。」 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/21/a104005122.html