【禁聞】中共人質外交 密集禁止外國赴華人士離境 【新唐人北京時間2025年07月21日訊】近年來，中共當局頻繁針對海外華人和訪華的外國人士施加出境禁令。最新消息傳出，一名在美國商務部工作的華裔公民幾個月之前回中國探親，但在返美前遭中共當局禁止離境，至今仍滯留中國。 7月20日，美國《華盛頓郵報》引述四名知情人士的消息稱，一名在美國商務部專利商標局工作的華裔員工，幾個月之前到中國探親，返美前遭中共當局禁止離境，至今仍滯留中國。 知情人士透露，當局指控這名男子在申請簽證時沒有明確填寫在聯邦政府工作，從而限制他出境。 台灣國家安全研究所研究員沈明室：「就是跟富國銀行的董事一樣，透過人質外交的方式，找各種名義刁難你，不讓你出境，甚至於抓到證據以後就把你囚禁起來，進行調查等等。」 一名知情人士表示，「美方已在極高層級向中方傳達訊息，要求放人。」 沈明室：「禁止出境當然是比較初步的，只不過禁止出境，這個人未來應該怎麼辦？如果他簽證到期，會不會被驅逐出境？或者是中共在利用這段時間調查，然後會不會丟出新的事證，或者新的犯罪證據，把他扣留下來？這就很難說了。」 美國國務院在一份聲明中強調：「我們的首要任務是保障海外美國公民的安全。我們正密切跟蹤這些案件，並敦促中方立即放人」。 台灣政大國家發展研究所兼任教授李酉潭：「代表美中之間的緊張關係吧，中共它有一個觀點，認為只要從中國大陸出來的人都是它的人，它根本沒有國際觀念說人家是拿到外國籍的，要尊重別人，包括台灣不是他們的國民，他們也是要管到台灣來，它們沒有這種國際觀、現代國家的概念。」 報導引述專家與前官員的話說，目前至少有數十名美國公民遭到中方限制出境，其中許多是華裔。 沈明室：「中國（中共）有可能透過這樣的方式來累積它未來因應美國的一些相關的籌碼。那也有可能是目前中共高層正處於權力鬥爭混亂的情況之下，所以當然對下面的要求就比較鬆散，然後給予這些華裔的高管或者是華裔在美國工作的人員給予刁難。」 幾天之前，美國富國銀行的一位華人董事總經理毛晨月在幾週前回中國後，也被中共當局禁止出境。目前，富國銀行已經暫停了所有員工赴華旅行。 毛晨月是美國公民。富國銀行在一份聲明中表示，正通過適當渠道努力確保毛晨月儘快返回美國。 李酉潭：「因為它們（中共）立的法律裡面說，每一個中國人都有義務要提供情報給它們，那它將這個華裔，哪怕是外國人它也當作中國人，如果他們涉及的產業是跟高科技產業或者跟國防，或者是說高科技的這種產業有關，他們也會想要扣留了解他們。」 此前幾天，北京一家法院以所謂的間諜罪，判處安斯泰來製藥集團（Astellas Pharma）的一名日本員工三年半有期徒刑。 日本媒體報導稱，這名六十多歲的男子是安斯泰來公司的高管。日本政府對中共法院的判決表示遺憾，並對中共拘留在華日本居民的行為表示抗議。 沈明室：「中國（中共）這樣做，當然第一個就是這些在美國服務或者做事的中國人，或者是對中國共產黨統治的缺乏信心或者是失望，那他當然就會想辦法把更多的人拉到國外去，或者是他的資產或者他的投資也不願意投入在中國，等於在境外培養仇人，讓更多的人更討厭中共政權。」 今年3月，中共當局釋放了兩年前在北京被拘留的美國盡職調查公司「美思明智集團」（Mintz