美国务院证实商务部雇员被中国禁止出境，正与中国接触尽快解决问题

美国国务院发言人星期一(7月21日)证实，美国商务部的一名工作人员入境中国后被禁止出境。这位发言人还表示，正与中国官员接触，希望尽快解决问题。前不久，美国富国银行(Wells Fargo)的一名华裔高管近期在中国旅行时也被禁止离境。 美国国务院发言人在给美国之音的电子邮件中证实，这名工作人员在商务部的专利和商标局工作。这次是以个人身份前往中国，但沦为中国限制出境的目标。国务院说，他们正密切关注这起事件，并正与中国官员接触，以期尽快解决目前的处境。国务院重申“国务院没有比海外美国公民的安全和保障更高的优先事项。“ 《华盛顿邮报》报道，这名员工被禁止离开的原因是在签证申请中未透露他为美国政府工作。他最初于四月份在四川成都被拘留，后来在一名美国官员的陪同下前往北京，但目前下落不明。 这不是美国公民第一次入境中国后被禁止出境。几天前，富国银行负责贸易融资业务的董事总经理茅晨月近期入境中国被中国政府禁止离境。 不过，这是首例公开报道的美国政府关联人士被禁止离境的案例。 中国的大多数出境禁令针对参与民事诉讼的个人，例如商业纠纷，而不是被控犯罪的人。在某些情况下， 中国当局会利用禁令来协助刑事调查、恐吓异议人士，或在与外国公司和政府的争议中获得杠杆。这些限制可能持续数月甚至数年，因为其背后的调查仍在进行。 7月21日中国外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上，茅晨月被禁止离开中国是因为她涉及中方在办的一起刑事案件，因此被中方执法部门依法采取限制出境措施。他还强调，“这是一起司法个案，” 并强调 “中方将一如既往，欢迎各国人士来华旅游、经商，并依法保障其各项权益。” 但包括美国中国商会和欧盟中国商会在内一些行业组织曾表示，近年来，跨国公司在中国的营商环境日益艰难，原因是法律缺乏透明度和不确定性，以及员工在中国被调查或是拘留。 美国国务院在去年11月更新的旅行建议中敦促美国公民前往中国时“要格外小心”，因为“当地法律被任意执行，包括有关出境禁令的法律”。 美国国务院说，考虑到隐私和其他问题，目前对此不作评论，但再次强调，美国公民的安全和保障是他们的最高优先事项。 富国银行也拒绝置评，但是，在茅晨月事件后，目前该银行已暂停所有员工前往中国。