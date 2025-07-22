【新聞直擊】中製戰機 撞擊校園 塌方！中共軍委急了 【新唐人北京時間2025年07月22日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間7月21日，星期一。 今日焦點：中製戰機大事故，質量問題曝光；習人馬靠不住，中共軍委釋重大信號！廣東爆新疫情逾2千人感染，官方遲報 【孟加拉中國產軍機墜毀19死 「中國造」遭質疑】 7月21日，在孟加拉國首都達卡（Dhaka）北部烏托拉（Uttara）地區，一架中國產F-7 BGI空軍訓練機因機械故障墜毀於「里程碑學校和學院」（Milestone School and College）校園內，當時學生們正在上課。 事故已造成至少19人死亡、100多人受傷。這是近年來達卡最嚴重的飛機墜毀事故。 軍方發言人薩米·烏德·道拉·喬杜里（Sami Ud Dowla Chowdhury）表示，失事飛機起飛後不久因機械故障墜毀並起火。飛行員曾盡力將飛機引離人口密集區，但最終撞上一棟兩層教學樓，飛行員不幸遇難。 現場視頻顯示校舍受損嚴重，濃煙滾滾。 據孟加拉國家媒體BSS News的報導，政府已宣布舉行哀悼日和特別祈禱活動。