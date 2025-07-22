Nike紅回來了？重磅找人間AI Karina代言、Lisa演唱會偷偷帶貨這3雙Nike球鞋

Nike最近話題滿滿，不僅宣布由「人間AI」Karina擔任代言人，連Lisa都頻頻在演唱會穿上Nike球鞋！ by jessie- 2025/07/22 更新 Photo／Instagram、Nike adidas近年以復古T-Toe系列鞋款、接軌年輕世代的潮流服裝……營收持續成長，而Nike則相對顯得競爭力疲弱，營收、股價都面臨下滑趨勢，2025年起下滑幅度逐漸減緩，顯示品牌正在越過低谷時期，與此同時，Nike重磅請來大勢女團aespa成員Karina擔任品牌代言人，充分展現想重回運動品牌一哥的企圖心！ Karina成為Nike新任品牌代言人 aespa成員Karina成為Nike品牌代言人 Karina正式加入Nike大家庭 擁有跆拳道黑帶運動基礎的Karina，認為藝人和運動員，同樣需要為了舞台上的那一刻，經過耐心練習來成長。Karina：「我相信，任何用身體充滿激情地移動並全力以赴的人都是運動員。」 Karina穿著Nike Air Max Muse鞋款 Karina同款Nike Air Max Muse 小時候Karina受到Air