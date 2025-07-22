電眼男神池昌旭「肌膚管理」靠這8招！面膜急救、眼霜保養⋯盤點歐巴的保養秘訣

池昌旭以扎實演技、親民暖男形象在韓劇圈穩坐一線男主的寶座，在螢幕前還有私下Vlog裡，他的肌膚總是透亮又有光澤，幾乎看不到瑕疵讓人好羨慕⋯他的8個保養習慣每一招都值得筆記學起來！ by Olivia- 2025/07/22 更新 Photo/ IG @jichangwook 身高181擁有一雙電眼的池昌旭，從《奇皇后》、《Healer》、《守護者K2》到《魔幻之音》，他自出道以來就以扎實的演技還有親民暖男形象，在韓劇圈奠定一線男主地位！不只能打能演、駕馭各種角色類型，更以穩定又細膩的表現，成為備受觀眾信賴的「作品品質保證」。 讓人印象深刻的不只是他在戲劇上的高完成度，池昌旭那張乾淨、透亮的肌膚也讓人非常難以忽視。不管是鏡頭前的高清特寫，還是下戲後的vlog日常，他的膚況總是穩定自然、毫無破綻，可是連粉絲都羨慕的好肌膚，《美麗佳人》整理出池昌旭過去在訪談、vlog中曾分享過的 8 個保養習慣，從清潔步驟、內在調理到情緒管理，每一項都藏著他對生活的自律與堅持，一起揭曉他的保養哲學！ Photo/ IG @jichangwook 1、日常三步驟保養 池昌旭的保養理念相當簡單明確，他認為「乾淨的肌膚才是好膚況的基礎」，因此每天都會確實進行清潔、化妝水與乳液三步驟。他特別強調卸妝與洗臉的重要性，尤其是在拍戲期間長時間帶妝，更是不容忽視。訪談中他還提到自己在冬天會避免使用暖氣，減少室內乾燥對肌膚造成的傷害，能維持肌膚自然水潤。 加分小Tips：油肌可以使用控油型的洗面乳；乾肌則是建議選擇保濕溫和型類產品。換季的時候肌膚更容易敏感，要留意水溫還有清潔頻率，打造穩定的膚質從基礎開始！ 延伸閱讀： 2、面膜急救