太空港成外交合作新亮點 美國發展重點一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國在台協會（AIT）透露美台正洽談太空港（Spaceport）方面的可能合作，標誌美台科技夥伴關係強化又一里程碑。 美國在台協會（AIT）在官方臉書發文表示，美國正與台灣洽談可能的太空港（Spaceport）合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時。休士頓的艾靈頓機場（Ellington Airport）已擁有合法太空港執照，而台灣考慮屏東九棚為發射場地，未來有潛力升級為太空港。 AIT指美台相關單位已啟動初步交流，評估合作可行性。合作初期可能將以無人貨運任務為主，隨技術成熟，未來也可望發展載人飛行。 什麼是太空港 太空港（Spaceport）是供太空載具發射或返回的基地，類似於機場對飛機的功能。太空港可支援垂直或水平方式發射。美國的太空港發展，最初是由國家航空暨太空總署（ NASA）與軍方主導，後來才逐步開放給民間企業主導與參與。 另據休士頓旅遊局介紹，太空港計畫是一種全新的運輸模式，一種是利用大型飛機搭載太空飛行器升至高空後，太空飛行器再點火飛出大氣層的所謂「水平發射」，另一種是常見的火箭於地面基地垂直發射升空。 根據美國聯邦航空總署資料，目前美國有20座FAA授權的商用太空港，其中具代表性的是位於新墨西哥州的美利堅太空港。（中央社製圖） 美國太空港發展情況 綜合FAA官網與SpaceX等機構資料，目前美國在阿拉巴馬、阿拉斯加、科羅拉多、佛羅里達、喬治亞、新墨西哥、奧克拉荷馬、維吉尼亞、德克薩斯、加利福尼亞等州有20座FAA授權的商用太空港。 華爾街日報指出，將近20年前奧克拉荷馬州的太空港成為第一個獲得FAA許可進行水平發射的內陸場地。只是這座場地仍未進行過任何發射任務，多為研究之用。 較具代表性的太空港應是位於新墨西哥州的「美利堅太空港」（Spaceport America），佔地約7300公頃，於2010年主航廈完工、2011年正式營運。主要用途是支援亞軌道飛行任務與太空觀光，較知名租戶為太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic），2021年首度載人太空飛行成功。 華爾街日報引述密切追蹤太空活動的天體物理學家麥道威（Jonathan McDowell）的統計，2024年美國太空飛行創下紀錄，共有145次發射任務成功進入軌道，比2017年多出5倍。其中SpaceX就佔134次。 報導直言，美國一些最繁忙的太空港發射需求頻創新高，火箭發射「塞車」使開發更多太空港日益迫切。