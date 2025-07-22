地緣角力擴及網路戰場 星企資安報告示警網攻難防

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者吳昇鴻新加坡22日專電）新加坡資安公司調查報告指出，科技媒體電信業去年首次成為當地受到最多網攻的行業。隨著地緣政治局勢愈發複雜，網路威脅增加、作案手法隱匿。新加坡內政部長尚穆根日前強調，星國政府持續加強網路防禦措施，重點在於預防和遏阻威脅。 聯合早報報導，根據新加坡資安公司安信資訊安全（Ensign InfoSecurity）發布的2025年網路威脅態勢報告，2024年新加坡最頻繁受到網路攻擊的5大行業是：科技媒體電信業、零售業、金融服務業、酒店業，以及商業與專業服務業。 這是安信發布網路威脅態勢報告以來，科技媒體電信業首次成為新加坡最常遭網攻的行業。安信資訊安全顧問部副總裁張翔徵在報導中說，零售業和酒店業去年因多場大型活動和旅遊熱潮帶動消費，成為網攻新目標，「像網路門票和酒店訂單詐騙，去年就頻頻發生」。 報告發現，亞太地區中，國家支持的網路威脅組織數量呈上升趨勢，這些組織通常資源充足、作案手法隱匿而難以偵測。張翔徵說，隨著地緣政治局勢愈發複雜、大國博弈愈趨激烈，國家支持的網路威脅增加是意料中事。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 亞洲新聞台（CNA）等媒體報導，尚穆根（K. Shanmugam）日前為一場活動致詞時，談及新加坡當前面臨的網路安全威脅。尚穆根表示，全球緊張局勢持續升溫，現實世界的衝突也擴展至數位領域，各種勢力發動網路攻擊，試圖破壞關鍵基礎設施。 新加坡在2021年至2024年間遭遇的嚴重網路攻擊事件增加了逾4倍，政府早前發現有國際駭客組織試圖滲透部分關鍵基礎設施，當局正與相關業者攜手加強防護，確保設施安全。（編輯：陳承功）1140722