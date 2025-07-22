中共扣押美企高管 貝萊德禁員工赴華用公司設備 【新唐人北京時間2025年07月22日訊】中共近日扣押美企高管的舉動，引發寒蟬效應。全球最大資產管理公司——美國貝萊德集團已通知員工，前往中國出差時不得攜帶公司筆記型電腦，且需要使用臨時手機，此舉凸顯跨國企業對員工在中國工作所面臨安全風險的日益擔憂。 據彭博社7月22日的報導，該公司在內部備忘錄中詳述了自7月16日起生效的中國商務旅行「政策強化」措施。 該公司明確規定，員工在華期間不得使用貝萊德發放的設備，包括iPhone和iPad。同時，也不允許使用公司的筆記本電腦或通過VPN進行遠程訪問。員工在中國進行個人旅行時，也無法訪問公司內部網絡。 貝萊德發言人尚未對相關報導做出回應。 美國富國銀行（Wells Fargo）上周暫停了前往中國的商務旅行，因為該公司的一位頂級貿易融資銀行家毛晨越（Chenyue Mao）到中國後被禁止離境。 中共外交部週一（7月21日）稱，毛晨越「涉嫌刑事犯罪」，需配合調查。 此外，美國國務院21日證實，中共政府禁止一名美國專利商標局員工離境，這名員工在「以個人身份」在中國旅行時，「被禁止出境」。 《華盛頓郵報》報導稱，中共禁止這名美國公民離境已歷時數月，實施這一禁令的原因是該美國公民在簽證申請時，未披露曾為美國政府工作。 2023年7月中共新修訂的《反間諜法》擴大了中共安全機關的執法權限，將「數據」「文件」「材料」「物品」納入間諜活動範疇，使正常的商業或研究行為隨時可能被「定性」。 近年來，在華外資企業頻遭突擊調查，員工被捕事件頻發，加劇了外企對中國營商環境的疑慮。 《新聞直擊》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/22/a104005400.html