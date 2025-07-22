【新聞直擊】蔡奇跳船？ 七常委資產或曝光 【新唐人北京時間2025年07月23日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間7月22日，星期二。 今日焦點：中共特勤局長換人，分析指：蔡奇跳船，掌高層安保大權；中共扣押美企高管，貝萊德禁止員工赴華用公司設備；美眾院通過台灣衝突法案，如攻台就揭露習等七常委資產；竊取美國軍事技術機密，美籍華人工程師認罪；美國再退出教科文組織，批其偏向中共，不符合「美國優先」政策 先來關注中共公安部的最新人事變動。 中共國務院21日發布任免消息，中共公安部政治部主任凌志峰升任公安部副部長，同時兼任特勤局黨委書記和局長。原特勤局局長王志忠則改任國家移民管理局局長。北戴河會議前，負責監控中共高層的關鍵部門人事突變，引發各界關注。 針對這次關鍵的人事變動，時事評論員唐靖遠分析說，這次調整顯然是針對特勤局局長這個關鍵職位而來。原局長王志忠，是公安部長王小洪的鐵桿心腹，這次雖然職級未變，但實際權力已大幅降低，明顯被「靠邊站」。 唐靖遠表示，新任特勤局局長凌志峰長期在浙江任職，與中央辦公廳主任蔡奇有深厚的上下級關係。凌志峰2011年擔任杭州市淳安縣縣委書記，隨後升任紹興市公安局長，這一系列升遷都直接得益於蔡奇的提拔。凌志峰屬於典型的浙江幫，與福建幫出身的王小洪明顯不同。 蔡奇之前已掌控中央警衛局，這次特勤局長換人，意味著無論正國級還是副國級領導人的安保，現在都牢牢掌握在蔡奇手中。 據公開資料，中央警衛局職能是保衛中共國家主要領導人和軍隊主要領導人的人身安全。而公安部特勤局負責警衛「四副兩高」，包括國家副主席、人大副委員長、副總理和國務委員、全國政協副主席、最高法院院長、最高檢察院檢察長等副國級官員，還有外國訪華要人等等。 獨立評論人蔡慎坤則在自媒體表示，蔡奇與王小洪之間關係一直很微妙，過去一段時間雙方圍繞高層安保權力曾展開激烈爭鬥，特勤局原本是王小洪的重要陣地，但蔡奇任中辦主任以來，中央警衛局權力增強，特勤局被削弱。這次人事變動顯示蔡奇已佔據上風。 唐靖遠進一步分析說，這種權力鬥爭背後顯示蔡奇的政治地位進一步鞏固，甚至可能已「跳船」，不再完全依附於習近平。近期，蔡奇連續缺席習近平的調研活動，卻與中共軍委副主席張又俠一同高調出席紀念七七事變活動。種種跡象表明，蔡奇在中共高層政治中已開始擁有更多的獨立性。 中共近日扣押美企高管的舉動，引發寒蟬效應。全球最大資產管理公司——美國貝萊德集團已通知員工，前往中國出差時不得攜帶公司筆記型電腦，且需要使用臨時手機，此舉凸顯跨國企業對員工在中國工作所面臨安全風險的日益擔憂。 據彭博社7月22日的報導，該公司在內部備忘錄中詳述了自7月16日起生效的中國商務旅行「政策強化」措施。 該公司明確規定，員工在華期間不得使用貝萊德發放的設備，包括iPhone和iPad。同時，也不允許使用公司的筆記本電腦或通過VPN進行遠程訪問。員工在中國進行個人旅行時，也無法訪問公司內部網絡。 貝萊德發言人尚未對相關報導做出回應。 美國富國銀行（Wells Fargo）上周暫停了前往中國的商務旅行，因為該公司的一位頂級貿易融資銀行家毛晨越（Chenyue Mao）到中國後被禁止離境。 中共外交部週一（7月21日）稱，毛晨越「涉嫌刑事犯罪」，需配合調查。