英國龐德迷缺錢「通俄」 MI5假扮俄諜繩之以法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者陳韻聿倫敦22日專電）英國65歲男子菲利普斯因為缺錢花用，向他誤信為俄羅斯特務的2名男子兜售「情資」和情報工作後勤服務，沒想到這2位男子其實是英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）幹員，在蒐證後將菲利普斯繩之以法。 英國「泰晤士報」（The Times）報導，菲利普斯（Howard Phillips）的前妻艾曼達（Amanda）在法庭上說，菲利普斯「一向很愛國」，但會不著邊際地夢想，癡迷於諜報小說和電影，曾夢想「在某個地方為國服務，成為詹姆士龐德（James Bond）」。 菲利普斯曾在2014和2024年上網填寫表格，申請至MI5服務，但兩次皆未獲回應。他在法庭上否認有意協助俄情報機關，聲稱他實際上是試圖「揭發在英國活動的俄羅斯特務」。 詹姆士龐德是英國高人氣007系列電影男主角、虛構的英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）幹員。諷刺的是，無論是真實世界中的MI5和MI6，或者是電影中的詹姆士龐德，皆視俄羅斯為威脅來源，菲利普斯卻選擇「通俄」。 倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）今天表示，去年5月，警方的反恐指揮部與情報機關合作，在倫敦逮捕菲利普斯。經調查和審理程序，菲利普斯今天獲定罪違反國家安全法，刑期今年稍晚確定。 警方提到，菲利普斯曾向他認為的俄諜兜售與時任英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）有關的個人資訊。夏普斯是菲利普斯選區的國會議員；菲利普斯過去曾以選民身分與夏普斯會面，甚至拜訪夏普斯的住家。 根據警方今天釋出的蒐證影片，菲利普斯曾在飯店與MI5幹員假扮的俄諜吉馬（Dima）和薩沙（Sasha）會面，並表示他願意「照顧」俄羅斯特務在不同國家活動，利用他的英國公民身分為他們提供掩護和後勤支援，例如由他出面租車、訂旅館，或陪同前往特定地點。 菲利普斯還說，只要他能獲得財務自由，他就不需要仰賴英國體制、被迫服從這個體制對「正確」與「不正確」的規範。 菲利普斯去年不僅向俄羅斯，也曾向中國和伊朗大使館發信自我推薦，但給俄方的信函遭MI5攔截。MI5幹員隨後透過電郵聯繫菲利普斯，雙方接著切換至加密通訊軟體WhatsApp互動。 警方表示，菲利普斯在一系列電郵、訊息和會面展現急切與俄方合作、以儘快獲取金錢報酬的態度。菲利普斯曾告訴他認為的俄諜，他最近剛申請加入隸屬英國內政部的邊境部隊（Border Force），正要申請接受內政部的安全查核。 菲利普斯另曾告知MI5幹員假扮的俄諜，他有能力隨時旅行至任何地方，而不被發現或被懷疑，也有能力在世界任何地方徹底融入當地人群並保持體面。 去年5月上旬，假俄諜吉馬告訴菲利普斯，吉馬的「長官」即將來倫敦出席「機敏會談」，菲利普斯因此受託以個人名義為這位「長官」預訂旅館、添購手機。