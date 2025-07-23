美商標局雇員被中共禁離境 分析：赤裸人質外交 【新唐人北京時間2025年07月23日訊】美國國務院證實，美國商務部的一名工作人員，近日在入境中國後，被禁止出境，國務院官員正在努力解決此事。分析指出，這又是一起中共的人質外交事件，通過限制美國公民或企業高管離境，向美國施壓，以換取在其他議題上的讓步。 美國國務院發言人週一表示，這名員工是以個人身分在中國旅行時，被禁止出境。國務院正在密切關注這一事件，並正在與中共官員溝通，儘快解決問題。 這名美籍華裔男員工在美國商務部專利商標局工作，他的姓名等詳細信息都沒有披露。 美國大使館發言人週一也強調，正密切關注美國公民在在中國遭遇出境禁令的情況。 據香港南華早報引述知情消息人士稱，這名美國公民在今年4月抵達成都時被拘留，後又被轉移到北京，所謂理由或是北京認為他有所謂危害國家安全的行為。 在這之前，美國富國銀行的美籍華裔高管茅晨月，也被中共禁止離境，富國銀行在發生這起事件後，目前已經暫停所有員工前往中國。 一些分析認為，中共限制美國公民出境中國，可能被用作外交談判的籌碼，特別是在目前美中關係緊張的背景下。 近年來，美中在貿易、技術和地緣等方面競爭激烈，中共可能利用限制美國公民或企業高管離境，向美國施壓，以換取在其他議題上的讓步。 旅美中國人權律師吳紹平：「它就是一個赤裸裸的人質外交。它為了脅迫美國政府。」 美國國會圖書館國藏作家、地產投資公司總裁蔣品超：「它（中共）就是在談判之中增加它的籌碼，因為現在目前美國和中國（共），正在就這個貿易展開談判，8月1號是川普總統最後期限。那麼這一次如果說，這些談判人員到那邊去的時候，他一定會想到說，我還有人抓在他手上，我該怎麼樣去處理，他一定就會使他有所顧忌。」 事實上，目前至少有數十名美國公民遭到中方限制出境，其中許多為華裔。這更增加了外界對中共人質外交政治動機的猜測。 分析還認為，中共的這些行動，將會對美中關係、以及國際商界在華信心產生深遠影響，喪失對中國市場的信心、更加速撤離中國。 美國國會圖書館國藏作家、地產投資公司總裁蔣品超：「實質上它是造成了這個國際社會的恐慌，很多人都不敢去中國大陸去，這樣子就會導致中國的經濟更進一步的惡化，那顯然對中國經濟是不利的，但是它們（中共）不在乎這些，就是為了我所謂的國家安全，就是他習近平政權，就是我要在皇帝的位置上待著。」 新唐人電視台記者陳悅、常春採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/22/a104005527.html