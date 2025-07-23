韓媒解析小米電動車超級工廠：每76秒就組裝好一輛SU7，黃仁勳也大讚「小米是奇蹟」

「蘋果10年投入數十億美元發展EV卻放棄，小米卻完成了這壯舉。」 ​英國《經濟學人》​ 在中國電動車市場風起雲湧的2025年，小米集團以驚人速度崛起為電動車領域的黑馬。韓媒《中央日報》稱，小米位於北京的電動車超級工廠不僅實現91%整體自動化率，更在關鍵工序達到100%自動化，每76秒就能組裝出一輛電動車。這座堪比100個足球場的「黑燈工廠」（dark factory，指產品生產實現完全自動化、無需或幾乎無需任何工人在場），已成為全球科技巨頭的朝聖地，從三星電子董事長李在鎔到輝達CEO黃仁勳，都親自造訪並讚不絕口。​ 生產線全黑也能生產 《中央日報》深入剖析小米如何在短短三年內，從美國制裁陰影中殺出重圍，打造出北京工廠這座「智慧汽車奇蹟」。北京的小米超級工廠由400台機械手臂實現100%自動化作業，整體生產工序自動化率高達91%。《中央日報》記者親自走進生產線，卻幾乎看不到工人身影，工廠主管甚至表示「這裡能在關閉照明、完全無人情況下全自動運行」。 （翻攝小米官網） 工廠的核心亮點是小米自主研發的「Hyper Die Casting T9100」超大型壓鑄機。這台設備以高達大氣壓力340倍的超高壓力，將700度高溫熔化的鋁材一次鑄造成型車身部件。由於傳統鋁合金強度不足，小米與湖南長沙的粉末冶金全國重點實驗室合作，開發出新型材料「小米鈦金屬」——由11種元素複合而成，是中國國內唯一擁有原料專利的材料，也笑提升車身強度、降低生產成本。 （翻攝小米官網） 在檢測環節，機械手臂利用紫外線自動掃描車身異常，確保零缺陷。工廠員工驕傲表示，目前生產線速度為每76秒一台車，相當於每小時40輛。若要達成2025年上調後的35萬輛銷售目標，工廠需24小時全年無休滿載運轉。這比年初設定的30萬輛目標更激進，反映小米對市場的強烈信心。 從手機到電動車：雷軍的三年逆襲 現年56歲的小米董事長雷軍僅用三年時間，就讓小米從電動車新手變成行業勁旅。首款車型SU7於2024年上市，首年銷量達13萬6665輛，在中國中級電動車市場排名第三，僅次於特斯拉Model Y（48.2萬輛）和Model 3（17.7萬輛）。這是小米從美國制裁中浴火重生的結果：2021年1月，小米被美國國防部列入「中資軍工企業」名單，雖於同年5月移除，但雷軍擔憂晶片供應中斷，轉而進軍新能源汽車。 雷軍親自組建6人研發小組，儘管業界反對，他向董事會匯報：「智能EV是大勢所趨，未來贏家通吃，只有進入全球前五才能生存。」終於說服董事會點頭，但要求雷軍親自領軍。他選擇以運動轎車切入，儘管SU7被指與特斯拉Model S和保時捷Taycan「相似」，但也站穩了艱難的第一步。小米投入3400名工程師研發SU7，目前團隊擴大至5000至6000人。中國財經媒體《財新》預測，小米市值未來可達「蘋果+特斯拉」總和的十分之一。 2025年6月26日，小米再度推出全新SUV車型「YU