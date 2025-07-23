中國男星張藝洋割喉殺害16歲女友被槍決 細節曝光 【新唐人北京時間2025年07月23日訊】7月23日，有關中國男星「張藝洋成娛樂圈首位被槍斃的藝人」的話題登上熱搜榜，引發關注。 多家陸媒報導，張藝洋因不滿女友提出分手，持刀將其殘殺。近日，該案作案細節被曝光，張藝洋已於去年12月被槍決，他也成為中國娛樂圈首個被判處死刑的藝人。 據陝西省咸陽市中級法院去年12月發布的公告顯示，張藝洋與被害人張某（女，歿年16歲）均系陝西省興平市趙村鎮前進村村民。二人於2021年9月該戀愛，後張某提出分手。張藝洋不同意並多次以自殺相威脅。 2022年2月26日下午，張藝洋乘坐出租車前往前進村，以陪自己過生日為由多方聯繫張某。將張某誘騙至興平市某樹林，兩人因分手問題再次發生爭執。 張藝洋持隨身攜帶的摺疊刀切割張某脖頸處數刀，致張某左側頸動脈、頸靜脈、氣管、食管斷裂、大量血液堵塞氣管腔，機械性窒息死亡。當晚21時許，張藝洋拿走張某手機，將作案所穿衣服，後將前述物品丟棄到一蓄水池內。 次日，張藝洋在興平市某酒店試圖自殺未遂，最終被抓。 警方稱，張藝洋情緒與心理狀況偏執，犯案動機來自長期積壓的不滿與無法接受分手的事實，終於釀成悲劇。 該案經過一審、二審，最後最高法院裁定，張藝洋以故意殺人罪被判處死刑，於2024年12月18日執行死刑。 公開資料顯示，張藝洋為大陸十八線演員，曾參演《鬥賊》、《音療大師》等作品，亦曾發行《橋邊姑娘》等音樂專輯，曾獲得「金尚獎」新銳男演員獎。 （責任編輯：李恩真） 推薦閱讀： 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/23/a104005669.html