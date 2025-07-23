2025護照排名出爐 亞洲國家包攬前三 【新唐人北京時間2025年07月23日訊】7月22日，全球廣泛關注的護照排名—亨利護照指數（Henley Passport Index）發布最新報告，新加坡再次登上全球最強護照榜首，持星國護照者可免簽193個國家和地區；日本與韓國並列第2，兩國公民可免簽前往190個目的地，台灣排名第33位，免簽139個國家和地區。 該指數於2006年起發布，台灣當時排名第55，在2014年升到歷史最高的第24名。自此之後，台灣的排名大概都維持在30名左右。 中共國護照僅可免簽進入83個國家和地區，排名第60。其在2006年時排名第78，在2015年時跌至歷年最低的第94名。 最新排名還顯示，其他曾位居第一的國家，像德國、意大利、西班牙、法國則與丹麥、芬蘭和愛爾蘭，今年並列第三。 與此同時，美國和英國的護照排名下滑，美國從第9位降至第10位，英國護照則從第5位降至第6位。 亨氏護照指數，根據護照持有人無需事先申請簽證，即可訪問的目的地數量來評估護照的強度。 該指數依據國際航空運輸協會（IATA）提供的數據進行排名，主要聚焦於旅行的便利性。 《新聞直擊》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/23/a104005733.html