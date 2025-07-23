【禁聞】中共支持殺豬盤詐騙 美國人去年損失50億 【新唐人北京時間2025年07月24日訊】美中經濟與安全審查委員會USCC的最新報告披露，中共政府暗中支持的「殺豬盤」詐騙團夥，每年從世界各地竊取數百億美金，去年單從美國就騙取超過50億美元。專家認為，這是中共進行的超限戰。 USCC最新報告指出，2024年3月美國弗吉尼亞州82歲男子丹尼斯（Dennis）遭遇網絡「殺豬盤」詐騙。丹尼斯在臉書上結識一名叫傑西（Jessie）的女子，兩人日益親近後，傑西聲稱她透過投資加密貨幣賺錢，並說服丹尼斯也投資。最終丹尼斯損失了畢生積蓄，走上絕路。 丹尼斯只是千千萬萬美國受害人中的一員。這些「殺豬盤」詐騙主要是由中國犯罪網路在東南亞經營的大規模詐騙中心所為，詐騙份子與中共政府建立了聯繫，有公開的，也有隱蔽的。而美國人現在是這些詐騙中心的全球首要目標之一，估計僅在2024年，美國人被線上「殺豬盤」詐騙了50億美元，比上一年增加42%。 軍事頻道《馬克時空》主持人馬克：「這些老年人被詐騙之後，有的人可能身無分文了。最後的結果，實際上是讓美國增加了更多的社會負擔。從另外一層意思來說，它這也是所謂超限戰的一種，它也是一場網路戰爭。」 美國聯邦貿易委員會（FTC）發布報告指出，2024年約260萬美國人報告自己受騙，損失金額累計高達125億美元，比前一年增長25%。 中國民主黨國際聯盟主席界立建：「我都遇到過很多次，有的時候他能掌握你的居住地址，包括你是國內什麼籍貫，包括你的年紀。這些信息也不排除共產黨在背後提供，使這些詐騙團夥本來就來自於可能是共產黨有參與的這個詐騙局中，然後一起來詐騙華人、美國本土人。」 美國和平研究所召集的專家小組估計，2023年這類騙局在全球的收入達到639億美元，其中緬甸、柬埔寨和寮國是主要的詐騙活動中心。 旅美自媒體人黃子茵：「在某種程度上，中共就是個詐騙犯。中共不是一直在收集信息嗎？曾經它駭客到美國的一個最大的酒店連鎖網，把那個酒店連鎖網所有的客戶信息全部都收集到了。還有中共不是還駭客到聯邦政府的網路嗎？把聯邦政府的僱員的信息全都也收在裡面了嗎？這些信息收集到了以後，它就可以做各種事情了。」 近年來，中國犯罪團夥在東南亞國家建立了數十億美元的詐騙產業，並從各國綁架人去實施詐騙。 前北京律師、民陣加拿大主席賴建平：「這個本質上是一種經濟侵略。中共暗中利用所謂的民間的犯罪行為，達到打擊西方、打擊美國的一個根本的目的。這種選擇性的詐騙，對歐美國家很多老百姓已經造成了嚴重的災難。」 多家科技公司於5月份成立「科技業反詐騙聯盟」，認為詐騙是整個科技領域的普遍問題。 馬克：「實際上中共是利用這些網絡詐騙，跟著一帶一路出國了。這些所謂的網絡詐騙，基本上都以這個在科技園區聚集的，名義上來說都是科技公司，然後他把這個科技園區變成一個封閉的社會，採用武裝的保護。對於中共來講，他都可以作為一帶一路的成績來進行宣傳的，說他建立了什麼樣的科技園區，然後吸引了多少企業入駐等，但反過來講呢，沒人知道這些科技園區在幹什麼，或者真的做出了什麼東西。」 USCC的報告指，「部分臭名昭著的詐騙集團在『一帶一路』基礎設施項目上投入巨資」，以構建詐騙活動的基礎設施。而中方官員和國企支持這些項目，以展示他們在推進「一帶一路」方面的成績。 編輯/李韻 採訪/邱越 後製/鐘元 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/23/a104005741.html