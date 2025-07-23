6分23秒！百年不遇超長全日食不容錯過 【新唐人北京時間2025年07月21日訊】2027年8月2日的下午早些時候，歐洲、北非和中東的部分地區上空將突然變暗。太陽被月亮遮擋，大地陷入短暫而奇異的寂靜——這不是雲層或風暴，而是幾十年來罕見的日全食降臨。 這次日食的特別之處，不僅在於它橫跨多個地區，還在於其全食持續時間之長。在最高潮時，也就是月亮完全遮住太陽的全食階段，預計將持續6分23秒。這是極其罕見的時長。大多數日全食通常不到三分鐘就結束。事實上，據媒體報道，這將是1991年至2114年之間，在陸地上可見的最長日全食。 為何能持續如此之久？首先，當日地球正處於遠日點（即距離太陽最遠的位置），太陽看起來比平時略小；而月亮則處於近地點，也就是離地球最近的位置，顯得更大。更大的月亮配上更小的太陽，自然使得全食持續時間更長。不僅如此，這次日食還將經過接近赤道的地區，月球的影子在地球表面移動得更慢，這樣被遮蔽的時間也就更長。 這條寬約258公里的「黑夜走廊」，將從大西洋上空開始，掃過西班牙南部和直布羅陀，並繼續穿越北非，包括摩洛哥、阿爾及利亞、突尼斯、利比亞和埃及。隨後將穿越紅海，進入沙特阿拉伯、也門和索馬里的部分地區。 在埃及，盧克索預計將經歷最長的全食——超過六分鐘的完全黑暗。像利比亞和埃及這樣的地方以8月乾燥、晴朗的天氣著稱，意味著觀測條件極佳，尤其適合旅行或天文觀測愛好者前往。 無論你身在西班牙南部、埃及的沙漠，還是通過遠程直播關注，這場2027年8月2日的日全食都必將成為一次真正難忘的景象。請在日曆上記下這個日子。這將是你絕對不想錯過的一場盛宴。 世界歷史最長日全食名單 1. 公元前1957年6月15日（日全食，理論最長） 持續時間（理論最大值）：7分29秒；路徑橫跨非洲、中東、亞洲部分地區。由於時間久遠，現代科學無詳細觀測數據，僅理論推算。 2. 1973年6月30日（日全食，現代最長） 持續時間：7分4秒；路徑橫跨非洲西部大西洋上空。法國協和式飛機（Concorde）曾沿著全食帶超音速追逐太陽，將全食觀測時間「延長」到74分鐘（非地面真實全食時長）。 3. 1937年6月8日 持續時間：7分4秒；路徑：印尼、太平洋。屬於20世紀最長的日全食之一。 4. 1955年6月20日 持續時間：7分8秒；路徑：菲律賓、太平洋。20世紀最長的自然日全食。