【新聞直擊】重磅爆料：中共指揮美國之音 川普啟動新戰略 【新唐人北京時間2025年07月24日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間7月23日，星期三。 今日焦點：北戴河會期臨近，傳苗華罪狀將公布，大批將領將被整肅；調查顯示：中共官員定期見美國之音高層，要求親共報導；美中AI戰：亞馬遜關上海研究院，川普公布新戰略；微軟漏洞遭中國駭客利用，美核武機構也中招；2025全球護照排名出爐，亞洲國家包攬前三。 【北戴河會議臨近 中共軍方再掀整肅風暴】 先來關注中共高層最新動態。 中共高層預計8月初前往北戴河，進行慣例的休假式辦公。相關的政治局會議則可能在本月底提前召開。親共港媒《星島日報》今天（23日）報導，這次會議的一大看點，很可能是公布中共中央軍委前委員、政治工作部主任苗華的罪狀，取消上將軍銜，並開除黨籍。 中共軍委最近再度釋放軍內「大清洗」的信號，軍委日前印發的一份內部規定，強調要「全面肅清流毒影響，重塑政治幹部形象威信」。報導指出，這實際上是間接承認苗華落馬後，軍隊政治幹部的形象受損嚴重。通過這份規定，中共軍委似乎在為政治局會議公布苗華的罪狀營造氛圍。 現年70歲的苗華，曾長期任職南京軍區第31集團軍，一度被視為習近平的親信。習近平2012年上臺後，苗華從陸軍迅速調往海軍，之後又升任中央軍委政治工作部主任和中央軍委委員。但去年11月，他突然落馬，今年6月被正式免職。 報導稱，苗華涉及軍隊內部拉幫結派嚴重，舊部多人落馬或失蹤，包括前陸軍政委秦樹桐、前海軍政委袁華智、前海軍參謀長李漢軍等。中共軍委這次強調「肅清流毒」，說明苗華案波及面很廣。 《星島日報》進一步分析，中共軍隊長期實行政委與軍事主官的「雙重領導」制，導致軍隊內鬥激烈、派系林立。過去20多年間，政工系統的四任高官徐才厚、李繼耐、張陽、苗華相繼出事，其中張陽甚至自縊身亡，凸顯派系鬥爭嚴重。 文章還表示，隨著苗華、李尚福等軍委高層相繼落馬，軍委副主席何衛東也已經失蹤超過4個月，中央軍委的7人領導層幾乎減半。這次軍委強調「肅清流毒」，表明接下來可能還有更多將領被整肅。 【調查：中使館定期見VOA高層 要求親共報導】 週二，川普總統任命的美國國際媒體署（USAGM）特別顧問卡莉‧萊克（kari Lake）爆出驚人消息，美國之音（VOA）管理層多次與中共官員會面，討論如何對北京進行更正面的報導。 萊克在「純新聞，無雜音」（Just the News,