【新聞直擊】習不想出國2原因 最凶險時刻 即將出現 【新唐人北京時間2025年07月24日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間7月23日，星期三。 今日焦點：習近平出訪次數驟減 外媒曝兩大關鍵原因；烏克蘭最高指揮官請求川普協助對俄作戰；歐盟防長：全球「最凶險時刻」2027年出現；川普政府調查哈佛大學招收國際學生資格；杭州餘杭自來水異味 官方稱藻類所致遭質疑。 【習近平出訪次數驟減 外媒曝兩大關鍵原因】 先來關注習近平最近減少出訪的消息。 《華爾街日報》今天報導，中共黨魁習近平近年來大幅減少海外訪問次數，甚至缺席重要國際峰會。今年7月，金磚國家峰會舉行，習近平首次缺席，改由國務院總理李強代替參加。此外，今年原本計畫在布魯塞爾舉行的中歐峰會，也因為習近平沒有訪歐計畫，被臨時改在了北京召開。 報導提到，今年上半年，習近平僅出訪了3次，訪問了5個國家。去年全年，他也只出訪了4次，共訪問10個國家。 這和他前兩個任期形成明顯反差。從2013年到2019年，習近平平均每年訪問14個國家。2014年，他甚至達到了一年出訪20個國家的高峰。 報導引述專家分析認為，習近平今年72歲了，年齡漸長，第三個任期將在2027年結束。他正傾向於減少外訪，逐步下放一部分領導職責。 新加坡南洋理工大學助理教授駱明輝認為，習近平現在越來越願意把外交事務交給其他人去執行，好讓自己專注於國內經濟困境。 美國智庫亞洲協會的研究員牛犇（Neil Thomas）則認為，習近平缺席海外峰會，可能主要還是出於身體因素。尤其是倒時差問題，使他需要謹慎控製出行，以保存體力。 報導指出，習近平改以東道主身份在外交圈保持活躍。去年，他至少接待了84次外賓，比過去幾年明顯增加。李強和中共對外聯絡部部長劉建超，也頻繁代替習近平出訪海外，填補外交空缺。 習近平的健康問題這幾年一直備受關注。早在2012年他上任之前，就曾傳出他患有肝腫瘤，並接受了手術治療。後來也傳出他患上胰腺癌的消息。2024年7月，更傳出習近平在中共三中全會上突發腦梗倒地，被緊急送醫搶救。 而俄羅斯知名的Telegram賬號「General