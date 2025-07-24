台新新光金正式合併 吳東亮哽咽：父親會驕傲

台新金與新光金今天正式完成合併程序，成為「台新新光金控」，宣告2大品牌攜手整合，總資產躍升為台灣第4大金控公司。台新新光金控董事長吳東亮致詞時一度哽咽，他表示，如果父親吳火獅還在，「一定也會為我們感到驕傲」。 台新金與新光金的合併案，是台灣金融業首次金控合意合併，具有跨時代意義。 延燒焦點：台新新光金控今正式誕生！套利賣壓出籠 股價爆量開低逾5% 台新新光金控今天上午舉行合併揭牌儀式，下午舉辦慶祝酒會，慶祝酒會現場冠蓋雲集，包括前副總統蕭萬長，前立法院長王金平、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前央行總裁彭淮南，諸多業界重量級人士以及多國貴賓，都親臨現場祝賀。 吳東亮於慶祝酒會致辭表示，幫助台灣企業成長、經濟發展，是他的父親、新光集團創辦人吳火獅生前念茲在茲的心願，如果父親還在，一定會感到驕傲。話說至此，吳東亮一度哽咽，難掩心中激動之情。 吳東亮也分享父親吳火獅的座右銘「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」。他說，父親以身體力行的方式教育後輩「取之於社會，用之於社會」，這2個理念結合在一起，就是「認真、創新、永續」，也是台新新光金控一脈相承，經營企業的精神，這次合併不僅是2家企業的結合，更蘊含深厚的家族精神與價值延續。 吳東亮指出，這幾年他以工商協進會理事長的身分，接待許多國際訪客，也有很多機會跟台灣駐外代表互動，國際交流的過程中，發現大家都積極尋找與台灣合作的機會，這讓他更肯定，現在是台灣企業走出去、打國際盃的最佳時機。 吳東亮表示，他多次向政府建議，台灣金融業規模要夠大，才能成為台商全球布局強而有力的後盾，今天台新新光金控合併，不僅是台灣併購史上交易金額最高、也是金融史上第一樁金融合意併購，更重要的是，台新新光金控傳遞一個訊號，台灣金融業正在整併、壯大、調整結構，準備跟台商一起參與全球化新格局。 吳東亮直言，台新新光金會在前4大金控起跑點上，持續深耕台灣，立足亞洲，放眼全球；未來台新新光金控將協同銀行、保險、證券、投信等子公司，共同打造更均衡的多引擎發展架構，發揮1 1大於2的綜效。 台新新光金控於新聞稿指出，合併後的台新新光金控，將擁有民營銀行第一多分行家數，Richart數位銀行帳戶數也排名第一，將透過綿密的虛實通路體系，成為最可靠的智慧好夥伴；台新新光金控也會將原擁有龐大保戶基礎的壽險大傘，變得更強韌、更穩健。證券業務則成為業界前4大品牌，承銷件數名列市場第一，為客戶帶來更多元便利且高品質的金融體驗，一站滿足所有的金融需求。 台新金與新光金正式合併為「台新新光金控」，24日在台北寒舍艾美酒店舉辦慶祝酒會，董事長吳東亮（中）、副董事長魏寶生（右）、總經理林維俊（左）出席啟動儀式。中央社記者裴禛攝 114年7月24日 圖：中央社提供