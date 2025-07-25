【美國聚焦】美移民局調漲申請費；華爾道夫翻新重開；摔角傳奇胡克·霍根辭世 【新唐人北京時間2025年07月25日訊】接下來請看本期的美國聚焦。 美移民局調漲申請費 庇護申請要收100美元 從本週二起，美國移民局（USCIS）依據《大而美法案》（HR-1）的相關規定，調整多項移民申請費用。 1）庇護申請費：提交I-589表格，申請庇護及暫緩遞解者，需繳交100美元的新申請費。 2）工作許可費：提交表格I-765，首次申請工卡（工作許可證）費用為550美元；若是續約或延期工卡要275美元。 3）臨時保護身分（TPS）註冊費：使用I-821表格登記TPS的費用，最高費用將從50美元提高到500美元。 「最偉大的酒店」華爾道夫翻新重開 重現百年風華 紐約市地標之一的華爾道夫酒店（Waldorf Astoria）在歷經八年的全面整修後，正式重新開業。 這家歷史悠久的豪華酒店將原本約1,400間客房縮減為375間更加寬敞的客房與套房，並增設了372戶私人住宅。 華爾道夫酒店總經理Luigi Romaniello：「這間酒店之所以被稱為『最偉大的酒店』是有原因的。因為有些飯店，你能感受到它在和你說話。這家飯店有著非凡的靈魂，想想看，它承載了一個多世紀的傳統與故事。」 摔角傳奇胡克·霍根辭世 享壽71歲 佛州警方週四表示，職業摔角選手胡克·霍根（Hulk Hogan）在當天去世，享年71歲。 霍根是摔角界的傳奇人物，他曾六度奪得WWE冠軍，2005年入選WWE名人堂，他還將這項運動推向主流，成為一股商業和文化力量。