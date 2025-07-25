【新聞直擊】川普收回暗示 喊話馬斯克 一代巨星殞落 【新唐人北京時間2025年07月25日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間7月24日，星期三。 今日焦點：川普稱支持馬斯克公司發展 否認取消補貼傳言；摔角傳奇霍根去世 享年71歲 曾撕衣力挺川普；6名大學生參觀央企礦廠遇難 涉事廠股價暴跌；中共公安部稱中國全球最安全 評論區翻車；大陸暑期旅遊遇冷「窮遊」盛行 酒店價格暴跌。 【川普稱支持馬斯克公司發展 否認取消補貼傳言】 美國總統川普（特朗普）周四（7月24日）通過社交媒體就外界傳聞表示，他無意摧毀馬斯克（Elon Musk）的公司，並希望馬斯克的業務在美蓬勃發展。 川普在「真相社交媒體」上寫道：「每個人都說我會取消馬斯克從美國政府獲得的部分、甚至全部的大規模補貼，來摧毀他的公司。這不是真的！我希望馬斯克和我們國家的所有企業都蓬勃發展。事實上，它們將比以往任何時候都要更蓬勃地發展！」 總統強調，企業的成功對美國整體有益。他說：「他們的表現越好，美國的表現就越好，這對我們所有人都有好處。我們每天都在創紀錄，我想保持這種狀態！」 外界傳言源於川普與馬斯克自6月5日爆發的公開爭執。起因是馬斯克公開批評川普全力支持的《大而美》稅改法案，稱將導致美國破產。 該法案於7月通過後，馬斯克立即宣布成立新政黨。這進一步加劇了雙方間的緊張關係。 此前，川普曾暗示會取消馬斯克公司數十億美元的政府合同。據路透社報導，白宮已指示國防部和NASA收集與SpaceX公司的合同細節，這令一些媒體認為，總統可能準備報復。