7月24日兩岸掃描 中共禁美商務部雇員出境 盧特尼克譴責 【新唐人北京時間2025年07月25日訊】下面進入今天的兩岸掃描單元！ 中共禁美商務部雇員出境 盧特尼克譴責 美國國務院7月22日表示，一名美國專利商標局員工「以個人身分」在中國旅行時，「被禁止出境」。週三，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）譴責中共此舉是「令人憤慨的行為」。他表示，川普政府正在努力解決這一問題。 躲避制裁 爆中企祕密運無人機引擎給俄製造商 有證據顯示，中國製造的航空發動機，正在以「工業冷卻設備」為名，祕密運送給俄羅斯國營無人機製造商，藉此規避西方的制裁。據路透社報導，這款無人機被俄羅斯廣泛用於襲擊烏克蘭境內軍民目標，不僅重創烏克蘭的關鍵基礎設施，也造成大量平民傷亡。 美中局勢緊張 亞馬遜關閉上海AI研究院 7月22日，亞馬遜上海人工智能研究院首席應用科學家王敏捷表示，其團隊因「中美戰略調整」而遭到解散。 公開資料顯示，這家研究院成立於2018年，隸屬於亞馬遜雲計算部門AWS，這也是亞馬遜在全球最後一個海外AI實驗機構。 由於美國政府對AI、芯片、雲計算等技術監管加強，亞馬遜的撤出並非個案。據報導，國際商業機器公司（IBM）去年在中國裁撤了超過1,000個研發崗位。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/24/a104006093.html