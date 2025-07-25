許震唐12年「追一條溪」 看見濁水溪的變化與日常 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者邱祖胤台北25日電）濁水溪是台灣最長的河川，流經彰、雲、南、嘉等地，攝影家許震唐耗時12年紀錄這條河的變化與日常，集結為「追一條溪：濁水溪河畔記事」一書，近期出版。 根據春山出版發布新書資訊，許震唐出身彰化大城鄉台西村，2013年以「南風」展現對故鄉的長期紀錄，12年來他從這個濁水溪「最後一村」出發，從下游至上游，以12個主題加上一趟河流公路旅行，將環境與鄉土的追問，擴大至整個濁水溪流域。 新書資訊指出，濁水溪全長186.6公里，是台灣最長的河川，餵養人民不知凡幾，多重支流更彷彿深入島嶼核心血脈。這本攝影集不僅是許震唐在觀景窗凝視濁水溪的作品，更有他走向現場的文字動態紀錄，是一本從出海口到高山源頭的人文地理誌。 許震唐在書中記錄出海口捕烏魚與鰻苗的人，和環境惡化下河口形成的沙丘異世界；平原上如珍珠散落的西瓜、消逝的菸葉、潮溼的菇寮。 許震唐沿著山勢上行，看筍人在天未亮的竹林搜尋冬筍，以及砂石車司機在枯水期的溪床載卸一車車砂石，孤寂又具風險的車上人生。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 許震唐也穿越峽谷，攀往高山，看見壯麗的山景與荒廢的溫泉鄉並行，海拔3200公尺合歡山上的紅屋頂公廁，竟成了濁水溪源頭的象徵。 新書資訊指出，長時間追一條溪，為的不是捕捉精采一瞬，而是與溪流共度日常。對許震唐來說，攝影的日常性就是「別無所求」，靜靜等待濁水溪的時間與空間，凝鍊在屬於土地的一瞬間。（編輯：龍柏安）1140725