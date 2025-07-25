中國餐飲業陷寒冬 老闆訴苦：日營業額降90% 【新唐人北京時間2025年07月26日訊】中國餐飲業陷入寒冬，上自五星級酒店，下自普通小餐館，都在「花樣」自救，越來越多餐館拋棄原本最賺錢的包間。有老闆訴苦，最近受禁酒令影響，包間日營業額暴跌90%。 據紅餐網報導，曾經寸土寸金的包間，如今成了餐飲老闆的「負擔」，越來越多餐館正在拋棄包間。 山東某餐飲店有10個包間，每天卻只有兩三桌客人；合肥一家連鎖餐廳有超過40個包間，但日均僅接待十餘桌；更有門店7個包間天天閑置，預訂率不足兩成。 甚至有餐館包間日營業額暴跌90%，老闆訴苦「再扛2個月，我們也考慮關門了。」 一直以來，「散台拉人氣、包間賺利潤」是中國餐飲業的經營鐵律，以商務接待為主的包間消費，曾經是中高端餐廳的重要利潤來源。 但最近兩個月，不少餐廳的包間生意越來越差，越來越多的餐館正在考慮拋棄包間。 餐館老闆張軍（化名），三年前花200萬在安徽合肥開了一家徽菜私廚，設有7個包間。自今年5月起，餐館營業額暴跌，從高峰期的日營業額7000-10000元之間，跌至800至2000元之間，最高降幅達90%。 另一位餐館老闆李茂（化名），2年前在成都開了一家精緻川菜館，同樣只設包間。過去一個月，餐館客流量明顯減少，整體營收同比下降約兩成。 李茂透露說，當地主打包間的餐飲店，營業額普遍下滑了3成以上。 王寧（化名）在佛山經營精緻潮菜館，他透露，最近不少以商務宴請、包間服務為主的餐廳經營都很艱難，營業額同比減少了兩到三成，部分餐廳甚至直接減半。 「最直觀的表現就是升學宴和謝師宴大幅減少，往年六七月是這類宴席的高峰期，但今年幾乎銷聲匿跡。」王寧說。 陝西某大型酒店的前台小衣（化名）表示，往年高考前後她能接到不少升學宴、謝師宴的訂單，但今年沒有接到幾單。 「包間更是不理想，以往晚上基本沒有空房。最近一個多月，中午生意好的時候只有一兩桌，不好時一桌也沒有，晚上同樣如此。」小衣說。 為了應對突如其來的生意下滑，許多餐廳開啟降薪、裁員模式。 小衣透露，她任職酒店負責包間服務的廚師已處於「半休半乾」狀態，有的甚至主動離職，另謀出路。 「就拿我自己來說，6月的工資少了接近一半，短期內咬咬牙還能撐一下，但誰也不知道什麼時候能恢復到以前的狀態。」小衣無奈地說。 在浙江經營粵菜店的徐志（化名），最近裁掉了3名服務員和2名廚師。 張軍原本有6名後廚人員，6月已裁掉3人；前廳員工裁掉了30%，其餘員工統一降薪20%。