近期,台灣悄悄多了一家國際飯店品牌「Two Tails Hotel」,亞洲首發據點選在新北市蘆洲。未來還打算進軍洛杉磯,預計接著要打造美國旗艦館,搶攻2028年夏季奧運商機。 這家飯店的前身是成旅晶贊飯店,背後金主正是中租集團總裁辜仲立,近年他不只投資媒體,現在也以個人名義出資,希望打造出國際飯店品牌。 Two Tails Hotel的前身其實是成旅晶贊飯店,2024年底啟動翻修計畫。包含迎賓廳、酒吧、房間全數打掉重練,從原先的典雅風格,搖身變成新潮、充滿活力的氛圍。 Two Tails Hotel董事長馮傑介紹,品牌名稱來自於英國諺語,當小狗開心時,尾巴快速左右搖擺看起來就像有2條尾巴。他表示,希望嶄新品牌能帶來「年輕、氛圍、活力、樂趣、快樂」,打造出充滿風格與探索的星球。 Two Tails Hotel董事長馮傑。 ▲Two Tails Hotel董事長馮傑。圖/黃靖文攝 捷運共構宅精華地段 九成都是海外客 Two Tails