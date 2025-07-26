共和党众议员鼓励国务卿或其他内阁级官员考虑在台湾总统过境美国期间与其会面

三位共和党众议员星期一(7月24日)写信给美国国务卿在给国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)，敦促他或唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统行政当局的另一位内阁级官员考虑在台湾总统赖清德过境美国期间亲自与他会面。巴拉圭正在为赖清德下个月来访做准备，如果赖清德成行，预计可能过境美国。 美国众议院三位共和党议员汤姆·蒂法尼(Tom Tiffany)、克里斯·史密斯(Chris Smith)和安迪·奥格尔斯(Andy Ogles)在给卢比奥国务卿的信中说：“我们高兴地获悉台湾总统赖清德即将访问美国，这是特朗普总统第二任期以来他首次访美。我们希望您或其他内阁级官员考虑在此次重要停留期间亲自与他会面。” 7月15日，巴拉圭总统圣地亚哥·培尼亚·帕拉西奥斯(Santiago Peña Palacios)在首都亚松森举行的巴拉圭-台湾投资论坛上宣布，他正在为下个月接待台湾总统赖清德来访做准备。台湾外交部长林家龙率团出席了那次论坛活动。 巴拉圭是台湾仅有的12个与其维持外交关系的国家之一，也是台湾在南美洲的唯一邦交国。据报道，赖清德还将访问台湾在中美洲的邦交国伯利兹。台北方面目前还没有正式宣布赖清德将出访邦交国并过境美国。 中国外交部发言人林剑7月15日在北京举行的例行记者会上针对赖清德可能过境美国的消息回应说：“中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方以任何形式纵容支持台独分裂分子及其分裂行径。美方应认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报，慎之又慎处理台湾问题。” 三位美国众议员在他们的信中写道：“与赖总统的高层会晤还将强调美国对美台友谊的重视，帮助台湾巩固其在西半球仍有的外交关系，并发出一个明确信息：北京令人愤慨地干涉美国外交政策，这既不受欢迎，也不可接受。” 议员们提到2018年由美国参众两院通过并经特朗普总统在他首届任期时签署生效的《台湾旅行法》(Taiwan Travel Act)。他们写道，时任参议员的卢比奥也是那项法案的发起人。 议员们说，那部法案明确表达美国的政策是鼓励美台高官会晤，赖清德“预计在纽约和德克萨斯的过境将为使用这一法律提供一次关键的机会”。 这封信提到，在特朗普总统首届任期内，国务院撤销了几项美国行政当局人员对美台官员接触“自我施加”的“官僚障碍”，但是三位共和党议员称，在乔·拜登(Joe Biden)行政当局执政初期，卢比奥国务卿的前任又重新实施了议员们所形容的“武断的‘指导原则’”。 三位议员还希望卢比奥不要限制台湾高层官员与媒体接触和展开公开活动的能力。