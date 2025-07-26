高雄又有飯店賣給建商 麗尊鼎盛時期有3家飯店如今剩1家

高雄麗尊酒店賣給興富發建設。（圖擷自高雄麗尊酒店臉書） 〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄近年嶄新的高端飯店一家接著一家開，同時也出現老飯店出售潮，位於五福路的麗尊酒店也賣了，由興富發建設旗下子公司以14.5億元買下；麗尊集團鼎盛時期有3家連鎖飯店，如今僅剩1家，讓人唏噓。 興富發建設昨天（25日）公告，旗下子公司元盛國際興業以14.5億元買下高雄苓雅區的麗尊酒店，包括土地、飯店建物1棟等資產，基地面積約509.11坪，每坪土地取得成本284.8萬元；興富發建設副總廖昭雄表示，未來不排除引進國際連鎖飯店品牌接手經營，長期也考慮其他開發計畫。 請繼續往下閱讀… 業者指出，2019年起，台灣開始出現老飯店出售潮，高雄也不例外，包括華王飯店賣給興富發建設、華園飯店賣給永信建設等，高雄國賓飯店也結束營業，將改建為豪宅加飯店形式。 麗尊酒店集團是由李登木創立，他曾在謝長廷高雄市長任內，擔任過副市長，目前由第二代接手。旗下除了麗尊酒店，還有同在五福路上的麗景酒店，及2017年底斥資12億元在左營巨蛋商圈旁打造的帕可麗酒店。 不過，麗景酒店已於2022年11月結束營運，以3.92億元賣給「麗隆企業」，閒置1年多後重新裝潢，由台中KTV大咖「超級巨星」進駐；如今麗尊酒店也賣了，該集團僅剩帕可麗酒店。 對於興富發表示不排除引進國際連鎖飯店品牌接手經營，高雄飯店業界認為值得觀察，主要是目前市場幾乎飽和，在商言商，長期來講可能循華王飯店模式，改建為豪宅。 一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道 熱門賽事、球星動態不漏接 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法