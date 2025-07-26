0720-0726一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 一週大事關注焦點：泰國柬埔寨衝突／石破茂否認將請辭／美國調降對日關稅／法國承認巴勒斯坦／罷免案投開票／大法官人事案遭否決／世大運中國搶台灣賀電 國外新聞 ★泰國柬埔寨爆2011年以來最大軍事衝突 累計至少33死 泰國與柬埔寨24日清晨在爭議邊境地區爆發武裝衝突，雙方動用戰機、火砲、戰車與地面部隊，已造成至少33人死亡。聯合國安全理事會25日緊急召開會議，會後柬埔寨駐聯合國大使表示柬方要求「立即停火」；曼谷方面也表示願意展開談判。 ★川普宣布對日課徵關稅降至15% 日本將對美投資5500億美元 美國總統川普22日宣布，與日本完成貿易協議，日本將對美國投資5500億美元，並開放其國內市場，包括汽車、稻米及其他農產品貿易，而美國將對日本課徵15%的關稅，比川普先前揚言徵收的25%稅率低了10個百分點。日本首相石破茂表示，經談判後對等關稅降至15%，這是對美貿易順差國當中，數字最低的。 ★日媒報導首相有意8月底前下台 石破茂否認請辭傳聞 日本參議院大選結果，執政聯盟的自民黨及公明黨慘敗，自民黨總裁、首相石破茂面臨「逼宮」窘境。每日新聞23日報導，據傳石破茂計劃8月底前請辭，石破茂隨後否認，並稱報導非屬實。 ★孟加拉軍機墜毀釀31死 罹難者多為學童 孟加拉空軍一架教練機21日失事墜入首都達卡一所學校後，救援人員正在清理建築物中的殘骸。（路透社） 孟加拉空軍一架F-7 BGI教練機執行例行訓練任務，21日下午1時6分從達卡一處空軍基地起飛後沒多久，失事墜入達卡北部烏塔拉區的里程碑學校暨學院，造成31人死亡，其中至少25名罹難者是學童。事發當時，該校學生哈山剛結束考試，離開教室與朋友聊天，未料目睹這起慘劇，他回憶說：「我的朋友們在我面前死去。」 ★俄羅斯客機墜毀遠東地區 州長：機上48人全數罹難