《原神》松菸快閃「納塔沉浸之旅」重現六大部族試煉，發放雪糕限量一萬份

2025年7月26日 星期六 下午1:11:15 [台北標準時間] 薯泥 由 HoYoverse 開發、NIJIGEN 代理的開放世界冒險 RPG《原神》線下快閃活動「納塔沉浸之旅」於松山文創園區五號倉庫展開，即日至 7 月 27 日期間開放玩家免費入場。 現場設置多處還原納塔風貌的沉浸式展區，不僅有六大部族試煉活動、官方周邊販售，更祭出限量一萬份《原神》活動雪糕、趣味拍貼與夾娃娃機台。 納塔地區以部族文化與挑戰制度為核心特色，本次展覽也以此為靈感，設計出互動性十足的「六大部族試煉」體驗活動。旅行者只要完成各項試煉挑戰，即可獲得角色小卡等專屬贈禮，並有機會參加抽獎，贏得「瑪薇卡主題彩繪大型重型機車」一台。 展區場景以「納塔」故事主題為核心，設計融入納塔建築與圖騰風格，讓每一位旅行者在步入展場後，即能沉浸於納塔世界，邀請旅行者即刻前往這個信仰與火焰交織的世界。 活動展區分為五大互動區域，首先是冒險家報到禮，旅行者前往冒險家協會完成報到，即可領取專屬入場紀念禮物：「冒險集章卡」、「【納塔沉浸之旅】A5收納資料夾」、「幼龍頭飾(款式隨機)」。 資深冒險家之禮：回應旅行者對提瓦特世界的長期陪伴與投入，冒險等級達到 50（含）以上的旅行者，還可再領取象徵勇者的「卡皮塔諾之劍」造型氣劍乙把。