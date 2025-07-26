2025香港機場伴手禮10大必買！迪士尼專賣店、懷舊零嘴、道地港味一次打包

8度獲選全球最佳機場的香港國際機場（HKG）擁有超過280家店鋪能大肆採購！我們精選10大必買伴手禮，包括經典道地港味、家庭必備「黃道益活絡油」，送禮自用兩相宜。 by Benny- 2025/07/26 更新 Text／Dan、Photo／Getty Images、DR 香港一直是台灣旅客最熟悉的旅遊地點之一，不論是充滿特色的道地街景、小朋友最愛的香港迪士尼樂園、令人流連忘返的港點美食，以及多處人氣購物天堂，香港集結城市魅力與豐富文化於一身，加上不到兩小時航程即可抵達，是暑假全家大小出遊、週末小旅行的首選地點。本篇盤點出香港機場10大人氣伴手禮，一次打包港味零食、特色伴手禮！ 8度獲選為「全球最佳機場」 香港國際機場（Hong Kong International Airport, HKG）位於離島區的大嶼山赤鱲角，自1998年啟用以來，就迅速成為全球最繁忙的機場之一。曾8度獲選「全球最佳機場」，國際客運量更是世界前十名，是國際航線中非常重要的地位！ 柔和光線營造明亮空間美學 香港機場由「建築界諾貝爾」普利茲克獎得主、英國建築師諾曼‧福斯特Norman Foster設計，流線型結構、挑高採光，透過大量反光板營造反射而非直射的柔和光線，營造出明亮而簡潔的空間美學，被譽為「二十世紀前十大建築成就」之一。機場內設置超過280家店鋪、70間餐廳，從精品、藥妝、在地美食、伴手禮到限量商品一應俱全，搭機前可得預留時間好好選購。 「香港機場」2025必買10大伴手禮 香港機場必買伴手禮｜曲奇四重奏 曲奇4重奏，Photo／FB@Cookies