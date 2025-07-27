江蕙高雄開唱8場落幕 跨世代樂迷帶動演唱會經濟

天后江蕙於今年7月重拾麥克風於高雄巨蛋盛大回歸，連8場演唱會昨(26)日圓滿結束，破8萬樂迷見證二姐深植人心的音樂情感與舞台魅力。為了延續演出帶來的感動，高雄市政府續發「商圈夜市優惠券」，於指定捷運站憑門票即可兌換50元優惠券，吸引跨世代樂迷於演唱會後「續攤高雄」，在地夜市明顯受惠演唱會經濟。高市府經發局補充，歌迷們目前持有的各款「2025商圈夜市優惠券」，使用期限均至8月31日止，請務必把握時間，趕快前往 40 處商圈夜市及400 家合作店家使用，千萬不要錯過使用效期。 經發局長廖泰翔表示，二姐江蕙時隔多年再度開唱，選擇從小成長的故鄉高雄作為復出演唱會首站，高市府配合演唱會活動持續推出商圈夜市加值服務，希望用美食及音樂，帶給歌迷粉絲更多的溫暖與力量。而接下來高雄即將迎來三場重量級音樂盛事，包含8月2、 3日人氣樂團FTISLAND領軍的《2025 FNC BAND KINGDOM》拼盤演唱會、8月9、10日蘇打綠《二十年一刻》巡演最終站及8月16、17日孫燕姿《就在日落以後》首度攻唱高雄巨蛋，歡迎樂迷安排音樂假期，帶著輕鬆愉快的心情，在高雄度過美好的夏日夜晚。 當前熱搜：管仁健觀點》讓大罷免秒變大失敗的「金孫十講」 六合夜市主委莊其章表示，只要高雄舉辦演唱會，夜市的生意就會特別熱絡，像這次江蕙的演出，就吸引不少中高年齡層的歌迷前來，與先前以年輕族群為主的客群結構大不相同，讓六合夜市展現出更加豐富多元的氛圍。許多長輩粉絲們一踏入夜市，就直奔記憶中的經典好滋味，如鱔魚意麵、水餃、肉圓和海產粥等老字號攤位人氣高漲。 位於捷運巨蛋站附近的森川丼丼巨蛋店表示，演唱會期間店內來客數明顯提升，尤其這次江蕙的演唱會，親子客群特別多，為了回饋來店支持的粉絲，特別加碼響應優惠，凡持商圈夜市優惠券消費滿額，即贈招牌炸豆腐1份，讓樂迷在演唱會後也能細細品味別具溫度的手作料理；老汕頭原味火鍋高雄博愛店表示，近年高雄大型演唱會活動不斷，吸引跨世代的粉絲造訪港都，這次江蕙演唱會前後，就有不少樂迷帶著家人一起用餐，讓店內氣氛熱絡又溫馨，為款待熱情的粉絲，憑商圈夜市優惠券消費，每桌即贈青菜一盤，希望歌迷可以在高雄享受幸福又難忘的聚餐時光。 嫁到外地的高雄兒女阿靜談到，二姐動人的歌聲一路陪伴她逾20年，這次得知江蕙封麥10年重新回歸舞台，便毫不猶豫地帶著女兒一同返鄉，參加演唱會圓夢並順便回家探親，與家人共度感動時光。阿靜的女兒也提到，這趟高雄行除了參加演唱會外，還利用時間搭乘輕軌到駁二走走，並到在地店家使用商圈夜市優惠券品嚐美食，真的感受到高雄變得越來越美好。她笑著說，這次是媽媽帶她來聽江蕙，下個月換她帶媽媽聽蘇打綠。 江蕙演唱會前後，不少樂迷帶著家人以商圈夜市優惠券用餐。 圖：高雄市經發局/提供