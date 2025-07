JR東日本大飯店四周年4大亮點活動！F1牛肉吃到飽、貴族哈密瓜下午茶、鰻魚會席品嚐旬味之美

JR東日本大飯店台北迎接4週年、帶來一系列精采美食活動!F1日本牛肉吃到飽、鰻魚會席料理、「貴族哈密瓜」下午茶,各種挑剔味蕾絕對都能被大大滿足一番。 by Benny- 2025/07/27 更新 Photo/JR東日本大飯店台北、Benny 2021年開幕的JR東日本大飯店台北,轉眼間迎接營運4周年生日!擁有鄰近捷運南京復興站的絕佳地理位置,以融合日式精緻款待、台灣在地熱情服務精神,深受旅客好評。現在推出4大亮點活動,該是時候來趟愜意的台北小旅行! JR東日本大飯店四周年活動:期間限定住房回饋專案 JR東日本大飯店四周年,推出期間限定住房優惠 即日起推出的「繽紛・多彩 Colorful Stay with Thank You」紀念住房專案,旅客能在木紋、溫暖典雅風格的客房間紓解平日壓力,並能享受健身房、三溫暖、游泳池等飯店設施。入住旅客加碼贈送每房400元餐飲抵用券,若是行政樓層房型,則可使用行政酒廊、享受17:00~19:00 Happy Hour酒水飲品無限暢飲。專案價自4428元起,若含Brilliant鉑麗安全日餐廳早餐兩客為5576元起,入住期間至9/30。 JR東日本大飯店四周年活動:鉑麗安全日餐廳F1日本牛吃到飽 JR東日本大飯店四周年活動:鉑麗安F1日本牛吃到飽 位於B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳特別推出「日本美食祭」,主打日本F1牛肉料理吃到飽!擁有細緻油花、扎實肉質,化作「香草麵包牛肉捲」、「炸和牛排」、「水煮和牛配蘿蔔泥醋醬」、「燉煮味噌風味牛肉」、「東京車站特製蒜香炒飯」、「馬鈴薯燉肉鮭魚卵」等多道垂涎料理,讓饕客充分感受F1牛肉的美味與變化。