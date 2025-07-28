2025旗津風箏節8/2登場 試飛壯麗畫面美照曝光

炎熱暑假來臨，高市府觀光局8月2日至10日連續兩週星期六、日將舉辦「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」，一系列活動為大小朋友帶來清涼暑假時光。局長高閔琳表示，今年旗津風箏節以「Go Go Party」為主題，集結鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物及各式主題風箏共130隻，其中還有10隻為新亮相造型風箏，搭配旗津海天一色美景，風箏齊飛的壯麗畫面。除上週末率先登場的氣墊水樂園，今年還有「斑馬闖關水跳床」等4座全新亮相的氣墊戲水設施，接下來兩個週末，歡迎大家攜家帶眷來旗津住一晚，享受最Chill的暑假時光。 高閔琳說，近期Agoda公布「亞洲十大微旅行城市名單」，高雄亦榮登推薦城市排行榜。旗津充滿度假氛圍，觀光局辦理的「旗津風箏節」是全台唯一可以從早玩到晚的風箏活動；白天有海洋生物主題風箏展演，晚上則由夜光風箏登場。今年度Go Go Party旗津風箏節，除了造型風箏漫遊天際，每週日都加碼精彩火舞表演，而周六夜晚也都有特別活動，8月2日於「旗津沙灘吧」舉辦「電音派對」，不分男女，只要身著比基尼，即可享旗津沙灘吧飲料2小時暢飲；8月9日「親子派對」則邀請小朋友身穿海洋元素服裝來旗津同樂。 持續更新：女子接受減重手術身亡 高市府衛生局命網紅醫師退還超收金額 而最受大小朋友歡迎的氣墊水樂園，除了巨無霸戲水池及水上步行球，今年還有「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」及「船型跳床水滑梯」及總長42公尺的「城市滑水道」等4座新亮相氣墊戲水設施，刺激又消暑，歡迎家長把握時間但孩子一起來旗津玩水放電！ 觀光局補充，今年旗津風箏節活動期間，沙灘上特別設置色彩繽紛的地景裝置藝術「幸福風車門」，由回收寶特瓶製成逾百支地景風車，隨風旋轉並與遨翔天空的風箏相互輝映，可望成為熱門打卡景點，更展現市府環保永續理念。另外，期間限定的體驗活動「拉大風箏體驗」也絕不能錯過，在專業風箏老師一對一引導下，可親身感受風箏迎風而起的樂趣；而小朋友限定的「DIY手作風車」可上活動臉書粉絲頁「Fun旗津」預約報名體驗打造風車的趣味。 為讓遊客充分體驗旗津觀光魅力、品嚐在地美食，旗津風箏節活動期間，更與旗津在地及周邊店家，例如位於海產大街上的鴨角活海產店、大碗公冰店-旗津店、旗津沙灘吧、海之星沙灘俱樂部、moon月鯉灣景觀咖啡廳等搭配活動推出限定優惠。 「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」系列活動為大小朋友帶來清涼暑假時光。 圖：高雄市觀光局/提供 氣墊水樂園提供小朋友暑假戲水活動。 圖：高雄市觀光局/提供