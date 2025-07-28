F4中國二度合體 朱孝天突拋震撼彈！阿信驚呆：你知道你給多大的承諾嗎

娛樂中心／綜合報導 男團「F4」由言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天組成。（圖／翻攝自F4 Taiwan臉書） ▲男團「F4」由言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天組成。（圖／翻攝自F4 Taiwan臉書） 男團F4日前在五月天《5525 回到那一天》演唱會驚喜合體，昨（27）日五月天唱進北京鳥巢，F4再度合體，一出場就讓全場10萬人暴動。朱孝天還大方透露與周渝民在後台的聊天內容，疑似透露未來可能重回鳥巢開唱，一番話曝光後連阿信（陳信宏）都震驚表示「你知道你今天給了多大的承諾嗎？」。 F4在北京鳥巢二度合體。（圖／翻攝自相信音樂臉書） ▲F4在北京鳥巢二度合體。（圖／翻攝自相信音樂臉書） F4在北京鳥巢一連唱了〈流星雨〉、〈笑忘歌〉，掀起現場10萬名歌迷回憶殺。而最令人驚喜的莫過於朱孝天曝光與周渝民在後台的談話內容，「仔仔說如果是四面台會更好，我說不然F4來唱…大概聊了這些」，一番話曝光後讓歌迷激動不已，就連阿信也驚呼「你知道你今天給了多大的承諾嗎？」，朱孝天則笑回「蛤我有嗎？」。 朱孝天（左一）疑似為F4日後開唱埋伏筆。（圖／翻攝自微博） ▲朱孝天（左一）疑似為F4日後開唱埋伏筆。（圖／翻攝自微博） 此前有網友指出F4看起來很不熟，不過4人此次在北京鳥巢合體可以說是「笑果」連連，周渝民甚至在台上大膽「開車」，笑說早上跟吳建豪約了在飯店健身，言承旭溫馨提醒要拉伸喔，結果他回「我拉了身上比較軟的地方」，讓阿信笑稱「請問現在是在鳥巢開車嗎？」，周渝民立刻解釋「我說耳根子這種的啦！」，逗趣互動讓全場笑翻。 更多三立新聞網報導 魏如萱認愛了！21歲男友「劈腿黑歷史」全被挖 歷任女友都是正妹 F4合體掀回憶殺！1男團「2成員接連離世」 全員到齊機率零 韓啦啦隊女神來台「粉絲跟蹤到酒店」！她崩潰9字求饒…網炸鍋：超丟臉 吳婉君加拿大脫了！深V裸背大露屁股蛋