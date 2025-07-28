下一個夯低軌衛星？市場看好「這2檔」握關鍵技術有望成龍頭 營運將受惠

[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導 台灣近年來積極布局低軌衛星，首顆衛星B5G-1A預計2027年發射，而隨著低軌衛星產業的擴張、美國在台協會釋出台美太空港合作等利多，網通廠耀登（3138）、啟碁（6285）因握有關鍵技術，營運狀況有望受惠。 網通廠耀登（3138）、啟碁（6285）因握有低軌衛星關鍵技術，營運狀況有望受惠。 （示意圖／pexels） 根據高盛先前研究預估，低軌衛星的產業規模將在2035年成長至1080億美元，樂觀情況下甚至有可能達到4570億美元的市場規模，顯示了全球對於低軌衛星的看重；而台灣力拚競逐國際太空產業，國科會副主委林法正鑿指出，國家太空中心規劃打造6顆低軌通訊衛星，首顆B5G-1A預計2027年發射，2030年則進行第2顆B5G-1B試飛驗證。 在低軌衛星的供應鏈上，市場看好耀登、啟碁2檔。耀登做為台灣少數在航太、衛星通訊高階天線皆有供應能力的台廠，在相位陣列天線研發領域具有相當實力，尤其耀登的產品已經打入歐美多家供應鏈，可望在這波低軌衛星潮中成為一大受惠者。 啟碁則因近年來跨足衛星通訊應用，與多家國際衛星服務供應商合作開發衛星上行與下行模組，因此也被市場預期，在進軍低軌衛星移動寬頻、船舶及航空通訊市場上有著一定利多。 美國在台協會日前也於臉書發文，表示台美將有望啟動太空港合作，屆時台北與休士頓間旅行時間有機會縮短至2.5小時，為台灣低軌衛星發展的前景鋪下了道路。 ◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 更多FTNN新聞網報導 機器人火熱上攻！AI正規軍「這檔」營收年增184%…股價飆半根網嗨：一路噴發 「它」漲停表態 今天不是科技股的局？台塑四寶「這1寶」又燈了…成交爆量14.5萬張飆頂 網：錯把南亞當塑膠 PCB噴發外資卻唱衰？這載板大廠股價狂飆新高…340.5元開盤還在噴 外資卻下修EPS預估、目標價