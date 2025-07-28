易遊網、五福都輸了！6月最賺錢上市櫃旅行社「狂吸27億」 專家揭原因

記者李育道／台北報導 團體旅遊是不少長輩與家庭出遊首選。（圖／翻攝自Pixabay） ▲團體旅遊是不少長輩與家庭出遊首選。（圖／翻攝自Pixabay） 出國旅遊不只自由行！不少民眾仍偏好參加旅行團，不用煩惱行程、住宿與交通，一站式安排又很輕鬆。尤其前往語言不通、行程緊湊的國家，團體旅遊更成為不少長輩與家庭首選。據統計，今年6月六大上市櫃旅行社最賺錢的分別是，雄獅、五福、山富，其中雄獅與去年1-6月同期相比，大幅成長12.2%，漲幅相當驚人。 靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰整理6月份上市旅遊業者營收，包括雄獅（2731）、五福（2745）、山富（2743）、易遊網（2734）、燦星旅（2719）、鳳凰（5706）。其中雄獅6月分營收高達27.7億元位居第一，相較去年同期的27.5億穩定成長，與去年1-6月相比，大幅成長12.2%，不過與疫情前2019年同期相比，則微幅下滑1.4%、與疫情前2019年1-6月相比，減少2.1%。 台灣旅客熱衷出國，團費變貴、機票調漲等因素也帶動旅行社營收。（示意圖／資料照） ▲台灣旅客熱衷出國，團費變貴、機票調漲等因素也帶動旅行社營收。（示意圖／資料照） 第二名的五福旅遊6月份營收為7.3億，與去年同期相比增加6.5%，比起疫情前2019年同期的5.4億，有明顯成長，山富6月份營收為逾6億、5月份為5億，不過無論是近兩個月，還是去年同期，或者疫情前同期都小幅輸給五福旅行社。 黃正聰向媒體表示，數據顯示台灣旅客在疫情趨緩後熱衷出國的效應，雖尚未比疫情前年高，營收卻有成長，分析是團費變貴、機票調漲等因素，帶動旅行社營收。 六月份上市櫃旅行社與旅宿業營收。（圖／前瞻觀光政策研究室） ▲六月份上市櫃旅行社與旅宿業營收。（圖／前瞻觀光政策研究室） 實際查看位居冠軍的雄獅google遊客實際評價，「領隊服務讓人感到非常舒服，解說介紹恰到好處，拍照技術也不錯」、「領隊與導遊細心看前顧後、隨時取景留影、適時解決問題、滿足大家需求，就像母雞帶小雞般的呵護著大家，團員們都感到安全信任與開心！」 不過也有遊客採雷「這次去德瑞旅遊13天參與雄獅旅行社團的感受。入住的飯店帶著行李要走20～30分鐘,半夜11點多飯店冷氣壞了，找不到領隊，撥打電話也不接，還要自己跟飯店人員溝通換房…..換房後冷氣依然無法開啟，整晚無法入睡 ，隔天行程完全無體力再遊玩。領隊說晚上超過10點不要吵她，她要睡覺…..什麼是領隊就是要比團員早起，比團員晚睡。」 更多三立新聞網報導 台鐵「追分成功」紀念票百張失蹤 全台車站緊急協尋、下「禁退令」報案 怕被誤會遭客訴！超商店員妹妹拔牙「身貼2便條紙」解釋 2.6萬人心疼 獨家／又是機械車位！板橋公有停車塔故障「車被困5天出不來」車主氣炸