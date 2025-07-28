486先生驚呆！曝日本6天5夜「單人團費43萬」 網：都可看動物大遷移了

娛樂中心／綜合報導 486先生分享日本旅遊團的價格。（圖／翻攝自臉書） ▲486先生分享日本旅遊團的價格。（圖／翻攝自臉書） 七八月是旅遊旺季，如果想要出國，有跟團與自由行兩種選擇，知名團購電商名人「486先生」陳延昶，最近就分享了他在網路上看到六天五夜的日本行程，但那金額真的是太高昂，令他相當震驚「我真的嚇得一大跳」，意外引發外界熱議。 486先生分享的這個日本旅行團，費用為438000元起，是搭頂級遊輪「GUNTU」的瀨戶內海上漂浮旅宿，展開六天五夜藝術之旅，起初飛機還是搭商務艙，價格含稅、含小費、含上網卡，含500萬旅責險，並且保證不進免稅店，或許這些都是讓費用不斷往上加的原因。 486先生發文。（圖／翻攝自486先生臉書） ▲486先生發文。（圖／翻攝自486先生臉書） 486先生坦言，「六天五夜的日本行程我以為是4萬3，結果仔細一看，是43萬。我真的嚇得一大跳，難道現在貧富差距真的這麼大嗎？各位你怎麼看呢」。 對此，網友紛紛留言「都可以去東非看動物大遷移了」、「沒有坐私人飛機，還要43萬嗎」、「看行程是貴在 GUNTU 遊輪吧」、「比起故意亮票一下20萬，6天五夜又好像蠻值得的」、「因為是Guntu ，這是正常價」、「扣除頭尾半天，等於一天8萬，什麼樣的體驗值得一天8萬呢？」 網友留言。（圖／翻攝自486先生臉書） ▲網友留言。（圖／翻攝自486先生臉書） 更多三立新聞網報導 不畏風雨！具俊曄每天去墓地陪大S行程曝 直擊平板看「1畫面」太心碎 她求救無門哭了！爆男星拍戲「下體猛頂」直接闖進來 導演竟回：很逼真 放水屁畫面曝光！驚見「Kiwebaby噴屎在沙發」