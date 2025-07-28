一趟5萬！北韓度假村首次對外開放 旅客稱手機疑遭監控、全程被看守

北韓最高領導人金正恩對俄羅斯展現外交與軍事合作。（圖／達志／美聯社） 北韓位於元山卡爾馬的新興度假村近日首次對外開放，迎來一批來自俄羅斯的遊客。然而這趟旅程卻並非單純的放鬆假期，根據多位俄羅斯遊客反映，他們在度假期間被當局人員全程「陪同」與監控，甚至懷疑手機訊息遭到竊聽。 根據《太陽報》的報導，這座度假村位於日本海岸，建有人工白沙灘、水上活動設施，據稱最多可容納2萬名遊客。該地過去曾用作飛彈試射場，現由北韓領導人金正恩親自主導改建，目標是打造國際級海濱觀光地，被外媒比喻為朝鮮版的「貝尼多姆」（Benidorm）。 首批進入度假村的是一個由13名俄羅斯遊客組成的小型旅行團，他們先抵達俄遠東城市符拉迪沃斯托克，再飛往平壤。原定從平壤搭乘內陸航班前往元山，但行程突然更改為火車，整列列車僅載13名遊客。 遊客達莉亞祖布科娃（Daria Zubkova）在社群媒體分享經驗時表示：「我們到哪裡都有人陪同，就連在海灘散步也不例外。」她稱這種陪同是「甜蜜的關懷」，而非明目張膽的監視，但她也坦言，許多同行者對可能遭到竊聽表示擔憂，「看護人員解釋說，他們擔心我們迷路或發生意外。但這裡確實可能存在監控，不過我們沒什麼好隱瞞的。」 旅遊安排方面亦頗為不便，抵達元山時，原本預定的飯店已被陪同俄外交部長拉夫羅夫來訪的官員與媒體佔據，遊客被臨時安置在條件較差的旅館。此外，發送電子郵件需支付1.65英鎊，還明確標示所有訊息會經過審查，由飯店公用信箱發出，內容可能遭秘密警察監控。 該旅程需自備糖、茶與咖啡，度假村內並不供應水果。儘管設施與自由度受到限制，但食物獲得部分遊客肯定，達莉亞表示「有鴨肉、兔肉、各式魚類，他們真的努力讓我們滿意。」另一名遊客柳德米拉則表示，她對首次搭乘朝鮮火車感到興奮，並對窗外貧困農村景象留下深刻印象。 此次行程基本費用為1,360英鎊（約新台幣5萬3926元），其中大部分需以現金支付。儘管有諸多限制與監控措施，部分遊客仍對整體體驗持肯定態度，遊客帕夫拉·甘巴爾（Pavla Gambal）表示，「我們喜歡這裡的一切，海灘乾淨，秩序良好，海水溫暖，食物也很好吃。」 此時正值北韓對俄羅斯展現外交與軍事合作之際，金正恩政權向俄羅斯提供武器與彈藥，並聲稱準備為「盟友」普丁獻出生命。此次俄國遊客進入北韓，也被視為雙方加強民間交流的象徵性舉措。 原始連結 看更多 CTWANT 文章 好孕藏不住1／主播鄭亦真甜牽老公夜奔婦產科 「肚皮隆起」洩孕味 文組畢業工作1年就存到第一桶金！她為「這件事」全花光 網讚：投資自己 傅崐萁罷免案投票率破6成最高