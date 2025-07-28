日本百日咳確診數破萬人！醫示警「這族群」別去旅遊：感染恐腦出血甚至死亡

暑假到來，許多家庭前往日本旅行，然而日本百日咳疫情創下近年最大流行，５月底確診數已突破16000人，是2024年全年的４倍以上。前台大醫院感染科醫師林氏璧特別提醒，６個月以下嬰兒是感染後重症高危險群，嚴重甚至可能死亡，建議家長謹慎評估暑假赴日行程。 百日咳症狀 衛福部疾管署指出，百日咳是一種呼吸道的急性傳染病，易侵犯５歲以下幼童，常以輕微之咳嗽症狀開始，１～２週後，疾病症狀成為陣發性咳嗽，典型症狀為呼吸性哮聲，並伴隨嘔吐，常無或只輕微發燒症狀。症狀可持續１～２月或更長，然後發作逐漸減少且較不嚴重，持續咳嗽２～３週後即痊癒。而較大兒童或成人患者則並無此典型症狀，常以持續咳嗽，但無哮聲表現。 日本疫情突破萬人大關 林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享最新疫情資訊，表示５月底時，今年日本百日咳確診數已達16000人，不僅是2024年全年確診數的４倍以上，更接近2019年大流行時全年的確診人數。截至６月底，確診數更攀升至39672人，顯示疫情持續擴大。 從都道府縣來看，６月底這週報告最多的地區：東京都234人、琦玉縣229人、神奈川縣163人、茨城縣154人、新潟縣140人，不過幾乎全日本都有案例。 百日咳潛伏期 林氏璧指出，百日咳的潛伏期一般約７至10天，最長可達21天。對於計畫進行５至７天短期旅遊的民眾來說，即使不幸感染，通常也是在返台後才會出現症狀，不必過度擔心在日本當地就醫的問題。 ６個月以下嬰兒要小心 林氏璧說明，百日咳對大多數人的影響並不嚴重，成人及較大的孩童感染後，通常只會出現長期咳嗽的困擾。然而，６個月以下嬰兒若感染，則可能出現包括肺炎、腦炎、抽搐、缺氧性腦病變、腦出血等嚴重併發症，甚至有致命風險，「因此最需要保護的是嬰兒族群」。 嬰兒完整接種疫苗再旅日 林氏璧表示，若未接種疫苗且未經治療，６個月以下嬰兒感染百日咳的致死率為１～3%。因此他建議家中有６個月以下嬰兒的民眾，最好避免前往疫情流行區。若要帶幼童赴日，建議等到完成18個月共４劑疫苗接種後再規畫行程，以確保旅遊安全。 ▲６個月以下嬰兒若感染百日咳，可能出現腦出血等嚴重併發症。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像） 更多食尚玩家報導 檸檬怎麼切比較好擠？農糧署教１招多汁又不苦，加碼檸檬皮神級料理法 台灣好市多獨家開賣！日本神級甜點「比臉大」，開吃皇室指名２品牌伴手禮 末日預言才剛過！專家點名下半年４時段超危險：恐發生意外、股市動盪 花20元成千萬富翁！５、６月統一發票開獎，7-11、全聯、萊爾富中獎名單曝 本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章