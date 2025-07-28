28 白羊座事必躬親、獅子座能賺能花、射手座力爭上游

蘇飛雅每日星座運勢 火象星座今日運勢 (上升為主，太陽為輔，月亮參考。可結合上述三種預測來看) ★白羊座：工作忙碌，事必躬親，魔鬼藏在細節裡。同事間合作或競爭的需求強烈。 ★獅子座：能賺更能花，避免衝動消費。容易為家人、住所、旅行或外國事務破財。 ★射手座：事業運揚，但也將面臨強烈競爭或業績壓力。力爭上游，做好向上管理。 今日星象總覽 月亮在處女座的今天，細節至上的氣氛強烈，諸事發展將加快腳步，慎防不必要的小題大作，需要將精力放在更有建設性的事情上。 ■留心：交通意外、火災、暴力血光。 ■可能出現的健康議題：感冒、腸胃炎、腸絞痛、腹瀉、發燒、紅腫。 ■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00) 全天受到火星能量走揚的影響，發生衝突、爭吵的機會高。需要設立工作或生活目標，將精力投入在需要完成的事情上。也有利於健康維持、疾病療癒。 ■今日最幸運：上升、太陽、月亮在金牛、摩羯。 更多太報報導 【土象星座運勢】7/28 摩羯座謹慎承諾、金牛座膽大心細、處女座迎戰麻煩 【風象星座運勢】7/28 水瓶座合資交涉、雙子座避免傷人、天秤座應對摩擦 蘇飛雅談星》水星二度逆行！巨蟹、摩羯注意財務