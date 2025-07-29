撿便宜大師有這招！機票「反向購買」術 釜山來回3140元

買機票省錢有新招數，民眾可透過「反向購買」技巧大幅降低旅遊成本。一位旅客分享他的經驗，先購買從釜山出發返回台北的機票，再搭配特價航班從台北飛往釜山，兩趟機票組合後每人單趟僅需3140元，比起原價省下2000至3000元。同時，品保協會公布秋冬團費資訊，顯示日本旅遊團因匯率因素比去年便宜約一成，每人可省下約4000元，而歐洲線則因通貨膨脹較去年貴了10%至12%。 民眾反向購買機票撿便宜。（圖／TVBS） 旅客陳先生分享了他的機票省錢妙招，他先買了濟州航空11月26日從釜山飛台北，回程則安排在明年3月6日的反向機票，含稅僅1800元。接著，他又趁真航空促銷時購買了11月24日台北飛釜山、3月8日回程的機票，價格為4480元。兩趟機票合計6280元，平均下來一趟來回只要3140元。陳先生表示，這種組合方式可以靈活安排4天、5天甚至7天的行程，既符合旅行需求，價格又相當便宜。對於廉價航空而言，這樣的購票方式可以省下2000至3000元，節省相當可觀。 民眾反向購買機票撿便宜。（圖／TVBS） 旅遊專家小楊指出，這種「反向購買」的省錢方法需要多做比較，且不一定每次都能遇到好價格。他解釋，由於各平台的銷售管道和促銷時間不同，要買到正反兩趟都是促銷價格、能平衡總開銷並不容易。這種購票方式較適合工作時間彈性、方便請假的上班族、退休族群或自由行旅客。 品保公布秋冬旅遊團費。（圖／TVBS） 品保協會也發布了最新的秋冬旅遊團費資訊。歐洲線因通貨膨脹較去年貴了10%至12%，但已離開旺季，比7至9月便宜5%至8%。美加線因應台幣升值，較去年便宜5%至8%，受匯率影響比上一季便宜10%至15%。日本線因匯率低，比去年便宜5%至10%，但因上季地震預言導致銷售不佳，下一季價格會上漲5%至10%。 品保東北亞線制價發言人黃清凉表示，旅行社業者感受到旅遊紅利可能已結束，因此有讓利空間。以4萬元的團費來說，至少可以便宜4000元。跟團遊日本比去年便宜，韓國線團費則持平，而美加線因台幣升值更加划算。 更多 TVBS 報導 通膨＋不動產暴漲！ 自民黨背棄日本主流民意 成慘敗主因 省機票錢換怒火！旅客搭廉航遭遇「行李噩夢」 貴重物品全卡關 金價創新高「銅鋁鋅暴跌1成」 台廠：短期利多 長期警訊 李在明與石破茂「日韓熱線」