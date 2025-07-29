嚇壞！漁船返龍洞漁港「疑抄捷徑」 距潛水客僅10米險撞

在新北貢寮區龍洞海域，一群潛水愛好者於近日遭遇漁船危險穿越事件，事發於27日早上10點，約20至30名潛水客在龍洞4號潛水點進行活動時，一艘漁船突然闖入潛水區，距離潛水客僅10米左右，目擊者指出，漁船明明可繞道而行，卻選擇從潛水客群中穿越，也再次突顯海域活動安全管理問題，而此類事件並非首次發生，凸顯漁船航道與潛水區域劃分不清的爭議。 漁船闖潛水區域，差點撞上潛水客。（圖／張先生提供） 27日早上10點多，新北貢寮區龍洞4號潛水點，海面上可以看到好幾個身影，還有浮球飄著，正是一群潛水客在海上悠遊，沒想到，練習1小時後，卻有一艘漁船慢慢靠近，目擊民眾表示，漁船明明可以開外側，卻故意開進潛水區域，非常過分。漁船速度雖然不快，但直接從潛水客中穿越，如果有潛水員正在下潛，加上漁船可能有拖網，情況會非常危險。 類似狀況，不只一次，潛水愛好者豪哥回憶，約三年前也曾發生漁船靠近潛水客的情況，甚至曾有漁船在龍洞海面圍起來，不讓潛水客下水，為解決這些爭議，當地里民及潛水愛好者曾進行協調，明確劃分航道，規定龍洞4號為潛水區域，旁邊才是漁船航道，然而當天漁船卻抄捷徑，沿和美國小岸際水域準備返回龍洞漁港，導致驚險狀況發生。 潛水教練表示，希望能為潛水員和漁船各自規劃區域，讓潛水員能在更安全的環境下執行水域活動，也確保船隻往來安全，潛水愛好者也表示，目前規定潛水時，浮球上需掛潛水旗作為標示，但仍有潛水客未遵守此規定，認為應建立更明確規範，確保潛水客和漁船活動時不互相干擾，共同維護海域安全。 更多 TVBS 報導 透早純手工製作 古早味「大腸圈」香傳30年 高雄雨勢驚人「階梯如瀑布」 停班課KTV訂位滿、百貨湧人潮 最難訂位吃到飽發威！島語高雄店座位秒殺 系統還一度當機 台灣老牌旅行社「勒令停業」！ 出發突退票