路易莎新莊總部大樓破土 打造餐飲版圖心臟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北29日電）路易莎咖啡今天在新莊舉行總部開工動土典禮，預計2027年底完工。路易莎今年合併多品牌，轉型擴大餐飲市場版圖效益顯現，董事長黃銘賢說，總部將建立一個平台，成為路易莎邁向未來的心臟。 路易莎咖啡餐飲總部今天舉行開工動土典禮，將在基地面積為577坪的新莊區新工段土地上，興建9層樓高，地下2層樓，共4016建坪，預計規劃結合中央廚房、物流配送、資訊及行政中心的智慧化綠能園區，2027年底完工。 自2014年9月9日，路易莎咖啡股份有限公司在新莊成立，短短11年時間，發展成為本土最大的咖啡連鎖品牌，目前路易莎門市約有560間，超過200間直營店，其中，餐食的銷售已占總銷售4成。 路易莎今年上半年營收13.62億元，創歷史新高，年成長18.15%，今年合併多品牌，轉型擴大餐飲市場版圖效益顯現，產能已達到一定規模。 路易莎董事長黃銘賢說，集團生活餐飲總部將建立一個平台，成為路易莎邁向未來的心臟，發揮衝鋒的強大後勤部隊，將讓大家看到不一樣的路易莎，更多發展的可能。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 路易莎集團在捷運新莊幸福站旁，承租600多坪的土地上，正在興建3層樓高900多坪的新形態商城，除了將引進路易莎自有品牌self room健身房、路易莎咖啡門市、全新早午餐品牌、還有高CP值自助餐廳、以及策略聯盟的相關潮牌等進駐。 路易莎今年元月一口氣併入多個餐飲品牌，並且進軍自助餐市場，其中「青焰熟成牛排」與凱悅等國際餐飲集團及本土最大連鎖福容飯店合作，開設新莊嘉軒酒店、新竹伊普索凱悅尚選酒店、苗栗馥藝金鬱金香國際酒店及台中麗寶福容門市共4間門市，6月營收中，占集團總營收已經超過1成，即將插旗台北市中心及指標商城。（編輯：楊凱翔）1140729