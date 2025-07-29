驚悚！新莊市區驚見箱屍 高大成推斷「罕見動機」

即時中心／温芸萱、李美妍報導 新北市新莊區昨（28）日驚傳箱屍命案！今（29）日知名法醫高大成指出，屍體無外傷、非毒殺，推測死者因疾病猝逝非兇殺，蛆蟲大小顯示死亡已逾一週；他猜測拋屍者疑為常出國者，死者可能是死在熟人家中，由於行李箱剛好可裝屍，拋屍者不想讓人知道死者死在自己家中才拋屍。高大成認為棄屍地點選在市區，反映拋屍者有意讓屍體被儘早發現。 新北市新莊區驚傳駭人箱屍案！昨日深夜，新泰路一處巷弄水溝內被民眾發現遭棄置行李箱，疑似飄出惡臭，警方接獲通報後趕赴現場，赫見箱內竟藏有一具男性屍體，屍體已長蛆，死亡時間恐已超過一週。 警方立即封鎖現場進行調查，並通報鑑識小組及法醫到場採證。知名法醫高大成今日接受媒體訪問指出，從目前跡象來看，死者並無明顯外傷，排除外力攻擊或毒殺的可能。他指出，若為毒死，屍體通常不會長蛆，而蒼蠅在確認人死亡後不到半小時即會產卵，兩小時內若未妥善包覆，蛆便會孵化。因此，他研判死者死亡後，約3小時才被裝進行李箱。 同時，高大成也提到，從蛆蟲大小觀察，死者應已死亡逾一週，牙齒亦可進一步提供其生活背景與習慣等線索。 高大成進一步分析，死者可能在熟人家中死亡，因突發狀況導致對方驚慌而選擇拋屍，是因疾病死亡而非兇殺。他指出，從行李箱與拋棄地點來看，拋屍者極可能是熟人，且常有旅行經驗，剛好手邊有行李箱；而箱屍案中，多數都是與死者有一定關係者涉案，選擇在市區而非偏遠地點丟棄，可能是期望屍體能盡快被發現。 快新聞／驚悚！新莊巷弄水溝現箱屍 法醫推斷：丟屍者盼儘早被發現 法醫高大成推測屍體無外傷、非毒殺，推測死者因疾病猝逝非兇殺，拋屍者疑為熟人；棄屍地點在市區，反映拋屍者有意讓屍體被儘早發現。（圖／民視新聞翻攝） 《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您： ◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953 ◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118 服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110 原文出處：快新聞／驚悚！新莊巷弄水溝驚見箱屍 高大成推斷「罕見動機」 更多民視新聞報導 驚悚！新北泰山工地11樓墜落