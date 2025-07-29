台灣美食展8/1登場 餐券及住宿券下殺1.9折 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北29日電）台灣美食展將於8月1日在台北世貿一館登場，台灣觀光協會表示，今年五星飯店的餐券及住宿券下殺1.9折起，旅客還能一站吃遍米其林必比登推薦等排隊美食。 台灣美食展今年以「海鮮－鮮味款待」為主題，規劃「探索台味」、「金牌特物」、「異國美食」及「藝鳴驚人」4大展區，展期間每天更有名廚及職人輪番上陣展演。 台灣觀光協會今天舉辦展前記者會，觀光協會榮譽會長葉菊蘭表示，台灣是海洋國家，台灣魚種約占全球魚種的1成，台灣漁業年產值達新台幣900億元，水產出口值達491.5億元，因此今年以海味為主題，要用鮮味款待世界旅人。 觀光署長陳玉秀表示，觀光署以「台灣超有料」為主題，讓大家在美食展能夠一站體驗全台觀光圈市集，廣邀25家北、中、南、東知名品牌，邀請大家一起品嘗台灣美味。 台灣觀光協會指出，今年多家星級飯店與餐飲集團祭出限時優惠，下殺1.9折起，像是台北圓山大飯店首度推出限量「覓到by吧沐」酒吧國際特調券每本10張新台幣3000元，平日圓山牛排館海陸雙人套餐券每張3880元，以及平日住宿通用券優惠價每張5000元。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 晶華酒店推出三燔北投平日午餐4人黃金檸檬涮涮鍋放題券，美食展售價2999元，買5張再送1張；天成飯店集團推出旗下餐飲品牌翠庭、PRIME ONE牛排館、饗聚廚房、花園thai thai等各式餐券，最低5.1折，平日聯合住宿券6館擇一2.7折起，而瑞穗天合國際觀光酒店平日雙人一泊二食住宿券下殺1.9折；綠舞國際觀光飯店則推出3.9折雙人住宿券。 大地酒店祭出湯屋券、風呂券、住宿券等各式優惠最低4.3折，僅於美食展現場販售的「雙人下午茶券」展場快閃優惠價只要1280元；海霸王集結旗下多個餐飲品牌推出超值美食餐券，最低下殺5.1折起，包含熱銷桌席懷念料理極品桌席，每日限量20組，展場限定只要2500元，以及「好霸料理桌席美食券」優惠5000元。（編輯：張雅淨）1140729