老爺酒店逆轉缺工 中高齡世代有AI做不到的責任感

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北29日電）「我怕做不好，會砸了老爺的招牌」，這句話不是來自年輕實習生，而是許多銀髮新鮮人在初次加入老爺酒店時所說的心底話。 當台灣正式邁入超高齡社會、飯店業人力缺口高達2成時，老爺酒店集團選擇從中高齡世代中找答案，2023年推出「壯幫手募集計畫」，讓那些原以為與職場告別的人們，再次找到自己的舞台。計畫推行已逾2年，中高齡員工占比穩定達3成。 「疫情過後，飯店人力非常吃緊」，老爺酒店集團人資部協理顏瑞嫻對中央社記者表示，當時老爺酒店集團執行長沈方正看著勞動部的數據，發現55歲以上其實還有大量勞動力沒被善用，參與率不到5成，但在酒店內部，很多50幾歲的員工表現都很亮眼，「我們就開始思考，是否可以重新設計職務」。 於是老爺團隊逐項拆解飯店工作流程，把重複性高、簡單易學的項目，像是擺放餐具、收盤子、倒水與桌面清潔，交給中高齡員工接手，並在排班方面給予更多彈性，包括2到3小時的短時段設計，讓他們能兼顧家庭、體力與生活節奏。 不過，行銷公關協理林瑜真補充，許多中高齡員工反而會主動詢問，「我可以學更多嗎？」 中高齡重返職場 社會氛圍卡關 不過，即使內部做好準備，整體社會氛圍卻未必跟得上。顏瑞嫻坦言，早期飯店業給人的印象，就是要年輕、會英文、懂紅酒。不少主管也擔心中高齡不好帶，甚至與年輕世代難以磨合。 「我自己也是女兒，如果我媽重新去工作，會不會被欺負，如果受傷怎麼辦？」林瑜真很能體會為人子女的心聲，於是老爺決定站出來倡議，除了找人，更是鼓勵中高齡世代保持社會連結，延緩老化。 這些年來，他們確實發現，這幾年重返職場的中高齡世代，為了身心愉快、維持心理健康而工作的人變多了。如今，老爺酒店55歲以上員工占比已逾10%、45歲以上則達3成，缺工率也穩定維持在2成左右。 阿姑的職場再出發 老爺酒店退休員工回任比率達5成 64歲的「阿姑」秀香，是新竹老爺酒店裡最受歡迎的壯幫手之一。她2年前經姪女介紹加入，從收盤子做起，一開始還有專屬輔導員帶領，幾個月後，她已能支援餐廳多項工作，「一開始怕跟年輕人尷尬，結果大家也都一起叫我阿姑，好親切、好溫暖。」 65歲的Maggie原本住南部，退休後北上到新竹幫孫女接送上下學，她透過104人力銀行找到老爺酒店的壯幫手職缺，如今每週排班2、3天。「我可以配合孫女的時間安排。上班後，生活節奏變得好起來」，她還鼓勵先生也加入，變成職場的銀色夫妻檔。 還有老爺會館的Wendy，原為25年資深員工，2019年退休後，疫情期間再度回任。她說，「我最喜歡和年輕人一起工作，他們教我用手機，我教他們接待客人的細節，互相學習。我覺得自己也變年輕了。」 目前，老爺退休員工回任比例已達5成，這批人不僅熟悉系統，更接手起帶新人的任務，穩定度與經驗值都遠勝臨時人力。 天生歸屬感 AI與機器人難取代