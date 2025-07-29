台灣正妹「日本搞事」竟是69歲陳美鳳！航空公司急尋人 親發聲還原過程

娛樂中心／綜合報導 陳美鳳被譽為「台灣最美歐巴桑」。（圖／翻攝自陳美鳳臉書） ▲陳美鳳被譽為「台灣最美歐巴桑」。（圖／翻攝自陳美鳳臉書） 69歲陳美鳳保養功力一流，不管是臉蛋還是體態都維持的非常好，被譽為「台灣最美歐巴桑」，演藝工作之餘，陳美鳳也懂得享受生活，會和好朋友們一起出去玩 ，沒想到最近快閃日本時，竟發生意外插曲，陳美鳳遭到日本航空「抓人」，好在一切有驚無險。 陳美鳳發文透露，這幾天剛好大家都有空，臨時決定快閃日本，沒想到27日一落地，竟然拿錯行李了，陳美鳳當時已經在離開機場的路上，一收到通知，馬上送回去，「超感謝日本司機的貼心幫忙，黑色行李箱真的太容易搞混了…鳳鳳以後一定綁個搶眼的腰帶」。 陳美鳳去日本玩。（圖／翻攝自陳美鳳臉書） ▲陳美鳳去日本玩。（圖／翻攝自陳美鳳臉書） 陳美鳳的旅行意外引發網友討論，「我們出國行李一定綁一條紅線，比較不會拿錯喔」、「誰啊！那麽幸運可以拿到鳳鳳的行李箱啊！可以不要換回嗎？哈」、「小事故增添旅遊的記憶亮點！祝旅途愉快」、「好好享受美食充飽電再回來」。 陳美鳳說這場插曲結束後，她決定去吃美食壓壓驚，「上網隨便找的這家店竟然物超所值！氛圍好、東西好吃，四個人吃吃喝喝不到日幣一萬八」，另外，她也自爆「我的皮箱是空的，準備來裝東西的」，看來這趟旅行是打算大買特買一翻。 陳美鳳在日本不小心拿錯行李。（圖／翻攝自陳美鳳臉書） ▲陳美鳳在日本不小心拿錯行李。（圖／翻攝自陳美鳳臉書） 更多三立新聞網報導 粿粿傳出搬離愛巢？范姜彥豐爆3年婚變 真實心聲全流出：婚姻不是全部 鼻酸！大S墓碑細節曝光 刻「2韓文」洩具俊曄愛稱：Remember Forever 粿粿爆3年婚變范姜彥豐？美女記者才一起錄影 「真實內幕」全說了