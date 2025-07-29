瑞恩旅遊：專屬你的日本小包團體驗 6人成行深度玩 輕鬆自由無負擔

【記者張嘉誠／綜合報導】 在旅遊市場逐漸復甦的後疫情時代，旅客對於行程的彈性、深度與安全性要求越來越高，傳統的大型團體旅遊已無法完全滿足需求。瑞恩旅遊看準這股趨勢，自2015年成立，疫情後便專注於打造「日本小包團」的獨特旅遊模式，以「6人即可成行」的靈活服務，結合自由行的自在與跟團的便利，為旅客創造難忘的深度旅程。 ▲瑞恩國際旅行社創辦人林新約。以聖經「常常喜樂、不住禱告、凡事謝恩」精神經營公司，期望為旅客打造每一趟難忘的旅程。(圖/瑞恩旅遊提供) 為什麼選擇「日本小包團」？瑞恩旅遊的三大優勢： 小團體專屬服務，行程更彈性 有別於傳統大團的制式化行程，瑞恩旅遊的日本小包團主打「少人數、高品質」，6人即可獨立成團，並提供專屬包車與中文司導服務。旅客不必與陌生人擠大巴，行程節奏可依需求調整，無論是想在櫻花樹下多停留片刻，或是臨時增加私房景點，都能輕鬆實現。 深度體驗，玩出與眾不同的日本 瑞恩旅遊的行程設計跳脫走馬看花的框架，例如在京都安排茶道體驗、由司導帶領探訪祕境溫泉，或是在北海道品嚐當地人才知道的漁市場美食。這種「半自助」模式，讓旅客既能享受自由行的探索樂趣，又能依靠專業團隊的在地知識，玩得更深入。 貼心服務，特別適合樂齡族與親子家庭 對於帶小孩的年輕父母或三代同堂的家庭，以及追求舒適旅程的樂齡旅客，瑞恩的小包團免除自行規劃交通、訂票的麻煩，全程有中文司導協助景點購票、推薦餐廳，甚至幫忙搬運行李，讓全家人都能輕鬆出遊。 ▲入住百年古民家改建的特色旅館，獨特體驗讓旅客不僅有如穿越了時空，深入程度更當了一回在地人。(圖/瑞恩旅遊提供) 日本小包團熱門路線推薦 瑞恩旅遊的日本小包團涵蓋多條熱門路線，包括：慢遊滋賀琵琶湖6日：水鄉近江八幡、網美秘境水杉大道、搭纜車登絕美展望台、懷舊汽輪遊湖。另一種京都深旅行6日：天橋立沙洲、伊根舟遊船餵海鷗、美山茅草屋、筱山古宅旅館。東京茨城花海6日：常陸花海公園、水戶偕樂園、日光忍者村、栃木採草莓、川越小江戶。 每條路線均可依旅客喜好客製化，例如調整住宿等級，或安排特殊節慶活動，打造獨一無二的旅程。 市場獨特性：為何瑞恩旅遊的小包團脫穎而出？ 目前市面上的日本旅遊產品仍以「大團體行程」為主，雖然價格較低，但缺乏彈性；而自由行則需耗費大量時間規劃。瑞恩旅遊的「半自助小包團」正好填補兩者之間的空白，提供「高CP值」與「高自由度」並存的選擇。 此外，瑞恩的團隊擁有豐富的日本在地資源，能取得優質的住宿與交通合作，確保旅客玩得盡興又安心。許多回客更表示：「參加過小包團後，再也回不去傳統旅行團了！」 ▲小團玩法可以讓旅客細細品味每個景點，例如住在河口湖畔，欣賞清晨時分「逆富士」美景。(圖/瑞恩旅遊提供) 品牌願景：讓旅行回歸「享受」的本質 瑞恩旅遊創辦人表示：「我們希望打破『趕行程、擠景點』的傳統模式，讓旅客真正享受旅行的每一刻。」未來，瑞恩將持續開發更多日本深度路線，並擴展至其他國家，讓小包團的優質旅遊體驗被更多人認識。