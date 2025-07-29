2024總統選舉政治獻金專戶 監院公布3組候選人餘額

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者高華謙台北29日電）監察院公布2024年總統、副總統選舉第1次賸餘政治獻金資料，民進黨候選人賴清德、蕭美琴帳戶餘額為新台幣619萬餘元；國民黨候選人侯友宜、趙少康餘額525萬餘元；民眾黨候選人柯文哲、吳欣盈帳戶餘額為2800萬餘元最多。 監察院今天在「政治獻金公開查閱平臺」公開113年總統、副總統選舉第1次賸餘政治獻金收支結算表與會計報告書等資料，時間範圍為2024年2月13日至12月31日。 2024年總統大選，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴的政治獻金合計新台幣5億1484萬4723元，首次申報收支相抵後餘額768萬8038元。根據監察院資料，剩餘的768萬8038元當中，支付當選後與公務有關費用160萬1519元，其中較大筆的包括支付40萬元給會計師事務所的簽證服務，以及支付24萬1910元給旅行社，用途是為民服務費。 兩人政治獻金專戶收支折抵加上利息收入後，目前餘額為619萬6121元。 民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的政治獻金合計4億697萬4802元，首次申報收支相抵後餘額6034萬2849元。 根據監察院資料，柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶剩餘的6034萬2849元當中，參加公職人員選舉使用支出3237萬3944元；另也捐贈台灣民眾黨共71萬5519元；捐贈教育、文化、公益、慈善機構或團體200萬元，捐贈對象為財團法人台北市台灣眾望關懷基金會。支出合計3508萬9463元。 在收入方面，兩人政治獻金專戶利息收入為18萬1742元，其他收入共256萬5729元。收支折抵加上收入後，目前餘額為2800萬857元。 此外，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的政治獻金合計2億158萬7882元，首次申報收支相抵後餘額615萬8882元。根據監察院資料，剩餘的615萬8882元當中，支付當選後與公務有關費用30元，這是支付給銀行的匯款手續費；另也捐贈財團法人新台灣人文教基金會100萬元。 侯友宜、趙少康政治獻金專戶收支折抵加上利息收入後，目前餘額為525萬636元。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 此外，監察院也公布2020年韓國瑜、張善政搭檔參選總統選舉的政治獻金專戶第5次賸餘政治獻金收支結算表，統計至2024年3月14日為止，支出包含捐贈教育、文化、公益、慈善機構或團體421萬元，另還有參加公職人員選舉使用支出2853元，合計支出421萬2853元，餘額為負7264元。 依政治獻金法第23條規定，賸餘政治獻金可作為支付當選後與其公務有關的費用、捐贈其所屬政黨、捐贈教育、文化、公益、慈善機構或團體，以及參加公職人員選舉使用等用途支用；申報之日起4年內未支用完畢時，則應辦理繳庫。（編輯：楊凱翔）1140729